Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik, nem tisztességesek a felhasználókkal szemben.","shortLead":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik...","id":"20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ec25ec-f07a-48c2-8ce4-ea7d702e84b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:33","title":"Vizsgálódik az olasz hatóság a Google, az Apple és a Dropbox miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell rendet tennie.","shortLead":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell...","id":"20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afef340-e26a-4b48-a21d-8d9a624fa766","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:44","title":"Gulyás: Az egyetemisták nyugodtan tüntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész szerint Vidnyánszky Attila darabjaiból tehetség és erő sugárzik, de az erőt nem megfelelően használja.","shortLead":"A színművész szerint Vidnyánszky Attila darabjaiból tehetség és erő sugárzik, de az erőt nem megfelelően használja.","id":"20200907_koltai_robert_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6ca0a7-b56e-4082-b5c5-6eef9950e20e","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_koltai_robert_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:42","title":"Koltai Róbert: „Ez egy kegyetlen kemény pálya, anélkül is, hogy egymást szurkáljuk, furkáljuk, bántjuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c9efb6-cb1e-421b-9718-011b5d1bbb0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Legtöbbször úgy képzeljük, hogy alaposan megfontolva választjuk ki a partnerünket, és ő is ugyanezt teszi, amikor mellettünk dönt. Ám kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy e találkozásnál a szüleink, sőt a nagyszüleink is találkoznak, és jóval meghatározóbb az egykori viszonyulásuk hozzánk, mint gondolnánk. ","shortLead":"Legtöbbször úgy képzeljük, hogy alaposan megfontolva választjuk ki a partnerünket, és ő is ugyanezt teszi, amikor...","id":"20200908_Nagyot_teved_ha_azt_hiszi_hogy_tudatosan_valasztotta_a_parjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46c9efb6-cb1e-421b-9718-011b5d1bbb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1324793-687e-4737-a081-f735d67f3e86","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200908_Nagyot_teved_ha_azt_hiszi_hogy_tudatosan_valasztotta_a_parjat","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:30","title":"Nagyot téved, ha azt hiszi, hogy tudatosan választotta a párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dühében ütötte el a labdát.","shortLead":"Dühében ütötte el a labdát.","id":"20200907_Djokovic_kizaras_us_open","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a78de8-350f-4c09-92fc-57da4812d6ff","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Djokovic_kizaras_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:31","title":"Djokovicot kizárták, mert torkon találta az egyik vonalbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edea40a6-04d2-4d34-9d00-cc40ba21dd85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki orvosai szerint arról még túl korai beszélni, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek a mérgezésnek. ","shortLead":"Az orosz ellenzéki orvosai szerint arról még túl korai beszélni, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek...","id":"20200907_alekszej_navalnij_mesterseges_koma_mergezes_charite","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edea40a6-04d2-4d34-9d00-cc40ba21dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e056739-506f-45bb-8706-26814741e5fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_alekszej_navalnij_mesterseges_koma_mergezes_charite","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:00","title":"Már nincs kómában Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A határátkelőket az ingázók és a munkavállalók érdekében nyitották meg Borsod megyében.","shortLead":"A határátkelőket az ingázók és a munkavállalók érdekében nyitották meg Borsod megyében.","id":"20200908_szlovakia_magyarorszag_hataratkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deafe9d5-7ce4-4a05-b807-34a078d377f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_szlovakia_magyarorszag_hataratkelo","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:29","title":"Újra nyitva van két határátkelő Szlovákia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi előkelő helyezésének köszönhetően így is befér a régiós top 20-ba.","shortLead":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi...","id":"20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a2aab1-5f90-4ba0-b6fb-08ba2f905f9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:33","title":"A top 5 építőipari közbeszerzés-nyerő cégből kettő Mészáros-érdekeltség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]