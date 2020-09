Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","shortLead":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","id":"20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ab1e6-d155-4b7a-87c7-4bff510021a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:50","title":"A budapesti Fidesz–KDNP 50 milliárdot adatna a járványkárosult fővárosi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c9053-5120-4f4c-b470-7dfdbf90121c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emberi zsírszövetek ihlették az új technológiát, amelynek kísérleteit kisméretű gépférgekkel és gépskorpiókkal végezték.\r

\r

","shortLead":"Emberi zsírszövetek ihlették az új technológiát, amelynek kísérleteit kisméretű gépférgekkel és gépskorpiókkal...","id":"202036_robotok_energiaellatasa_nagyon_cinkes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817c9053-5120-4f4c-b470-7dfdbf90121c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f2c8d-f275-4f57-b365-b48d9afa955e","keywords":null,"link":"/360/202036_robotok_energiaellatasa_nagyon_cinkes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:00","title":"Nagyon cinkes az újfajta akkumulátor, és pont ez a jó benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","shortLead":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","id":"20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6640064a-1ba3-4f1e-a0df-cda87db7bf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:55","title":"2261 milliárd forintnál jár az államháztartás idei hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrincnek is érdeke, hogy a borsodi parlamenti választókerületben esedékes időközi választás után a Koncz családnál maradjon a parlamenti mandátum – írja e heti számában a HVG. ","shortLead":"Mészáros Lőrincnek is érdeke, hogy a borsodi parlamenti választókerületben esedékes időközi választás után a Koncz...","id":"20200909_Orban_Viktor_a_Koncz_csalad_lekotelezettje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c1de76-f85a-47dd-9489-6b33ef1f8891","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Orban_Viktor_a_Koncz_csalad_lekotelezettje","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:53","title":"Orbán Viktor a Koncz család lekötelezettje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztek harmadik fázisánál tartó oltóanyagokat többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Peruban, Marokkóban, Argentínában és Jordániában vizsgálják.","shortLead":"A klinikai tesztek harmadik fázisánál tartó oltóanyagokat többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben...","id":"20200908_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d439ef82-55eb-4f11-bcdb-9c8bf353de90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_kina","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:13","title":"Százezreknek adtak már be két kínai koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy orosz jogszabálytervezet 20 százalékban maximalizálná az Apple és a Google részesedését az alkalmazásboltokban generált bevételekből.","shortLead":"Egy orosz jogszabálytervezet 20 százalékban maximalizálná az Apple és a Google részesedését az alkalmazásboltokban...","id":"20200909_apple_google_oroszorszag_torveny_ado_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf1e67a-da7a-4839-9ac7-00a9eb2a7e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_apple_google_oroszorszag_torveny_ado_penz","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:33","title":"Az oroszok csökkentenék az Apple és a Google bevételét, majd még azt is megsarcolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a63b1-43e4-41c3-9ba2-a3f21167b970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem beltérben sem kültérben nem szabad hat főnél több embernek összegyűlnie Angliában. Az iskolák és a munkahelyek kivételt képeznek.","shortLead":"Sem beltérben sem kültérben nem szabad hat főnél több embernek összegyűlnie Angliában. Az iskolák és a munkahelyek...","id":"20200909_koronavirus_anglia_korlatozasok_romlo_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00a63b1-43e4-41c3-9ba2-a3f21167b970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa2f92c-1600-464b-90f8-a88080a03ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_koronavirus_anglia_korlatozasok_romlo_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:24","title":"Koronavírus: megtiltják a hat főnél nagyobb csoportosulásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez rájuk nem vonatkozik.","shortLead":"Ez rájuk nem vonatkozik.","id":"20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbfa7f7-ab45-41f9-a1e9-53059c3da996","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:38","title":"Mindenkinél testhőt mérnek a Parlamentbe jutás előtt, kivéve a politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]