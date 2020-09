Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","shortLead":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","id":"20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393937e4-4d3d-45a3-be66-12e05943c090","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:01","title":"Megállíthatatlanul drágulnak az élelmiszerek, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett a torrenthálózatra felkerülő új filmek és zenék száma.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett...","id":"20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bddf4e-929c-4169-b5f6-a71f920abdb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:03","title":"Letartóztattak három embert, 92 százalékkal visszaestek a torrentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Városháza téri közvécé előtt tartott kampánynyitót A Város Mindenkié mozgalom. Mindenki számára elérhető ingyenes, akadálymentes közvécéket akarnak a fővárosba.



","shortLead":"A Városháza téri közvécé előtt tartott kampánynyitót A Város Mindenkié mozgalom. Mindenki számára elérhető ingyenes...","id":"20200910_Kis_dolognak_tunik_ez_pedig_sokszor_nagy_gond__alig_van_kozvece_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfdc90-13c6-4664-970a-1d747a79953a","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Kis_dolognak_tunik_ez_pedig_sokszor_nagy_gond__alig_van_kozvece_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:21","title":"„Kis dolognak tűnik ez, pedig sokszor nagy gond” – alig van közvécé Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","shortLead":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","id":"20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2595fe80-fdb9-4e33-a999-7c27023fdb51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:59","title":"7 millió forint alatti új Skoda Octavia alapmodell érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010ddd06-f536-4ba9-ac68-17a549ea6a22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat kellett várni rá, de most végre hivatalosan is leleplezték a nyolcas Golf praktikus családi változatát.","shortLead":"Sokat kellett várni rá, de most végre hivatalosan is leleplezték a nyolcas Golf praktikus családi változatát.","id":"20200909_megerkezett_az_uj_vw_golf_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=010ddd06-f536-4ba9-ac68-17a549ea6a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedb2902-0989-4363-a9fc-3c83f6bfc7fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_megerkezett_az_uj_vw_golf_kombi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:59","title":"Megérkezett az új VW Golf kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b60387-e9ca-47b8-a343-afbd8cfbdb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:33","title":"Miért kell napokat várni a PCR-eredményre? Mit kínálnak a legújabb gyorstesztek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályázik Magyarország a 2023-as műkorcsolya vb-re és Eb-re is, mindkét versenyt Budapestre hozná a magyar szövetség.","shortLead":"Pályázik Magyarország a 2023-as műkorcsolya vb-re és Eb-re is, mindkét versenyt Budapestre hozná a magyar szövetség.","id":"20200910_mukorcsolya_eb_vb_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8a191-129e-4b22-b896-decba0d74407","keywords":null,"link":"/sport/20200910_mukorcsolya_eb_vb_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:56","title":"Vb-t és Eb-t is hozna Magyarországra a korcsolyázó szövetség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e","c_author":"Muharay Katalin - Lisszabon","category":"360","description":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás a Magyarországon letartóztatott Rui Pinto ügyében. Ő az, aki miatt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is megütötte a bokáját.","shortLead":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás...","id":"20200909_Szoros_emberfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de9830-afbe-48a7-b424-714dec0b4147","keywords":null,"link":"/360/20200909_Szoros_emberfogas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:00","title":"Szijjártót is megpróbálta belekeverni védekezésébe a Budapestről szivárogtató portugál hacker ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]