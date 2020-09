Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","shortLead":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","id":"20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6640064a-1ba3-4f1e-a0df-cda87db7bf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:55","title":"2261 milliárd forintnál jár az államháztartás idei hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester hosszú interjúban elemezte utódjának első hónapjait.","shortLead":"A volt főpolgármester hosszú interjúban elemezte utódjának első hónapjait.","id":"20200909_Tarlos_Istvan_Karacsony_fopolgarmester_budapest_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca87c98-3a73-4189-bd70-acb0a4287f24","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Tarlos_Istvan_Karacsony_fopolgarmester_budapest_interju","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:46","title":"Tarlós István: Karácsony első évében nem születtek átgondolt döntések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","shortLead":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","id":"20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc0147c-3946-41f1-81f7-0ab75609e70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 19:14","title":"Megjött a videojátékosoknak kitalált rágógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a6feef-f40d-4930-8177-9665270fecb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház főigazgatója szerint a hatalom nem gondolta át kellőképpen, hogy az SZFE-vel milyen típusú darázsfészekbe nyúl bele.","shortLead":"A Katona József Színház főigazgatója szerint a hatalom nem gondolta át kellőképpen, hogy az SZFE-vel milyen típusú...","id":"20200908_mate_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a6feef-f40d-4930-8177-9665270fecb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2896a2-acf4-435d-a796-50e4b765fbda","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_mate_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:10","title":"Máté Gábor: „Az egész színházi nyelvet megváltoztató emberek arcába köptek ezek a felelőtlenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a Heves megyei idősotthon ápolója és körzeti orvos ellen emelt vádat. 