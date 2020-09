Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","shortLead":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","id":"20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067b42f0-636c-4bc9-9745-56c7ba261e02","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:34","title":"Szujó Zoltán visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lépésre biztonsági megfontolások miatt volt szükség, mert egy tesztalanynál súlyos egészégügyi probléma lépett fel. A fejlesztő AstraZeneca szerint egyedi esetről van szó, amint tudják folytatják a kipróbálást, az érintett ember pedig fel fog gyógyulni. Ebből a vakcinából szerződött le ötmillió adagra a magyar kormány.","shortLead":"A lépésre biztonsági megfontolások miatt volt szükség, mert egy tesztalanynál súlyos egészégügyi probléma lépett fel...","id":"20200909_koronavirus_oltoanyag_felfuggesztik_a_tesztelest_beteg_lett_egy_tesztalany_oxford_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfbd281-95a5-4526-bb98-b9453e232076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_oltoanyag_felfuggesztik_a_tesztelest_beteg_lett_egy_tesztalany_oxford_astrazeneca","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:52","title":"Felfüggesztették az Oxfordban fejlesztett koronavírus-vakcina tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","shortLead":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","id":"20200909_biodom_budapest_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b7475-ff7d-4fa1-a570-ac5da460919e","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_biodom_budapest_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:31","title":"Újra drágul a Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70ef7c8-febf-4a07-99eb-60b66faefae7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csütörtöktől Alakszai Zoltán volt miskolci jegyző vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalt. ","shortLead":"Csütörtöktől Alakszai Zoltán volt miskolci jegyző vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalt. ","id":"20200910_Ujabb_bukott_fideszes_polgarmesterjelolt_kapott_kormanyzati_allast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d70ef7c8-febf-4a07-99eb-60b66faefae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc40a379-a504-422d-acd0-f00e4fbde23b","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Ujabb_bukott_fideszes_polgarmesterjelolt_kapott_kormanyzati_allast","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:40","title":"Újabb bukott fideszes polgármesterjelölt kapott kormányzati állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","shortLead":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","id":"20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d34201-88d8-4418-8844-0f666b788cea","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:23","title":"Meghiúsul a luxusipar valaha volt legnagyobbb felvásárlási kísérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google Térkép navigációja egyszerűnek tűnhet, azon, hogy minden adat és előrejelzés pontos legyen, igen összetett rendszer dolgozik a háttérben. Erről osztott most meg néhány kulisszatitkot a Google.","shortLead":"Bár a Google Térkép navigációja egyszerűnek tűnhet, azon, hogy minden adat és előrejelzés pontos legyen, igen összetett...","id":"20200910_google_terkep_mesterseges_intelligencia_utvonal_kivalasztasa_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c4fd1b-d6ea-4fb7-9722-038128c8df88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_google_terkep_mesterseges_intelligencia_utvonal_kivalasztasa_navigacio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:03","title":"Így mutatja meg a Google Térkép, hol nem keveredünk dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf30277-02cd-460a-8382-7e5566a9da77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"1993 óta tizenöt faj pusztult ki, de legalább kétszer ennyit megmentettünk.","shortLead":"1993 óta tizenöt faj pusztult ki, de legalább kétszer ennyit megmentettünk.","id":"20200910_Ezek_az_allatok_kihaltak_volna_vedelem_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf30277-02cd-460a-8382-7e5566a9da77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a735f070-c0b2-422f-a86a-f089b3074f0d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Ezek_az_allatok_kihaltak_volna_vedelem_nelkul","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:11","title":"Ezek az állatok kihaltak volna védelem nélkül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","shortLead":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","id":"20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd47212-596b-4961-882c-07d18c76f592","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:49","title":"Teljesült az Odaát színészének álma: megkapta a sorozat Impaláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]