Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94c1556-4a34-4642-a085-d671ee582d94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök politikája és katonai akciói fenyegetik az arab országok biztonságát a liga szerint.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök politikája és katonai akciói fenyegetik az arab országok biztonságát a liga szerint.","id":"20200910_arab_liga_vs_torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94c1556-4a34-4642-a085-d671ee582d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40169aa6-4857-44d2-890b-3e108f46783b","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_arab_liga_vs_torokorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:01","title":"Arab Liga: egységes arab politika kell Törökországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell készülni, melegre annál inkább, nem úgy tűnik, mint ha szeptember lenne.","shortLead":"Esőre nem kell készülni, melegre annál inkább, nem úgy tűnik, mint ha szeptember lenne.","id":"20200910_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331afe07-21ef-4b7e-a03c-49d149e0cb3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:47","title":"30 fok is lehet napközben, majd éjszaka lemegy a hőmérséklet 10 fok alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit, valamint a Pázmándy termet.","shortLead":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit...","id":"20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b59f3-c6c0-4a33-bb18-6fb9b566f507","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:15","title":"135 millió forintért vesznek szőnyegeket a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","shortLead":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","id":"20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd6df9-fc40-499a-a0b4-efc8fb63fa9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:21","title":"Kémfotón a kupésított Skoda villanyautó, az Enyaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt egyelőre nem tudni, ez mennyiben érinti például az ott élő – amerikai – FaceID-használókat.","shortLead":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt...","id":"20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7fe501-54f1-4a29-90d7-7b9c1ba99532","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:03","title":"Itt az eddigi legszigorúbb tiltás: senki sem használhat arcfelismerő szoftvert Portlandben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","shortLead":"Szakértője lesz a Sport TV-n közvetített WTCR-futamoknak.","id":"20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067b42f0-636c-4bc9-9745-56c7ba261e02","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Szujo_Zoltan_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:34","title":"Szujó Zoltán visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kibújna a francia kormány az uniós környezetvédelmi szigor alól.","shortLead":"Kibújna a francia kormány az uniós környezetvédelmi szigor alól.","id":"20200909_Franciaorszag_mehek_mergezo_rovarirto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a030a9-b780-4f62-b6f6-1de0be5e5ec3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_Franciaorszag_mehek_mergezo_rovarirto","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:28","title":"Még többen használhatnák Franciaországban a méheket mérgező rovarirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával, meggyőzés és befolyásolástechnikai szakértővel beszélgettünk arról, hogyan lehetne, és időnként miért lehetetlen rávenni az embereket arra, hogy fenntarthatóbban éljenek.","shortLead":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval...","id":"20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc99ebc-c46e-42ea-bf17-ebbebf99aa69","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:35","title":"Miért használunk el több papírt akkor, amikor szelektíven gyűjtjük? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]