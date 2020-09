Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törvényi kizáró ok miatt nem újította meg a Klubrádió Budapest 92,9 MHz frekvenciára szóló jogosultságát a Médiatanács.","shortLead":"Törvényi kizáró ok miatt nem újította meg a Klubrádió Budapest 92,9 MHz frekvenciára szóló jogosultságát a Médiatanács.","id":"20200911_nmhh_mediatanacs_klubradio_frekvenciaengedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29ee1b-440b-4695-8f26-249e486960df","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_nmhh_mediatanacs_klubradio_frekvenciaengedely","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:23","title":"Az NMHH elveszi a Klubrádió frekvenciaengedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná őket onnan tavasztól az ősz végéig.","shortLead":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná...","id":"20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1517f-f600-4134-9cf8-919fac921b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:20","title":"Kitiltanák kedvenc mátrai útvonalukról a motorosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter írásában javaslatokkal él arra nézve, hogyan készülhetünk fel az újabb lelki megmérettetésre.","shortLead":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter...","id":"20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d21972-c65e-4df5-9f80-ab21e1f6b0a1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:45","title":"Belső Nóra: A második hullámnak ezek lehetnek a lelki kihívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33953482-f753-40d1-8b27-69a82d86ac1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Anduril nevű katonai startup új drónja, a Ghost 4. A gyártó svájci bicskaként jellemzi a táskában is elférő, önvezérelt eszközt.","shortLead":"Elkészült az Anduril nevű katonai startup új drónja, a Ghost 4. A gyártó svájci bicskaként jellemzi a táskában is...","id":"20200911_ghost_4_katonai_dron_anduril_palmer_luckey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33953482-f753-40d1-8b27-69a82d86ac1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c8e9a-6760-4d9a-bde7-fc9a5a632531","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_ghost_4_katonai_dron_anduril_palmer_luckey","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:03","title":"Elkészült az új katonai drón: lézeres, fegyver is szerelhető rá, 100 percig repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés jön hétfőn. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés...","id":"20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7fd5a-c9cf-4b73-86bf-6c66da66a4ba","keywords":null,"link":"/360/20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"Radar360: A kormány mossa kezeit SZFE-ügyben, 29 fertőzött egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ec5ad4-a97e-4f5c-b187-7fcb4d050814","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Fohsz Tivadar meggyanúsítása után megnéztük, kik ellen és milyen ügyben indult rendőrségi eljárás az elmúlt évtizedben. Hosszú a lista, kormány- és ellenzéki oldalról találni érintetteket gazdasági vonzatú ügyek és szexuális tartalmú bűncselekmények miatt is. ","shortLead":"Fohsz Tivadar meggyanúsítása után megnéztük, kik ellen és milyen ügyben indult rendőrségi eljárás az elmúlt évtizedben...","id":"20200911_Szexualis_zaklatas_gyermekpornografia_koltsegvetesi_csalas__egymast_ertek_a_politikusok_bunugyi_botranyai_a_kozelmultban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ec5ad4-a97e-4f5c-b187-7fcb4d050814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783ca137-1391-4725-9276-d22b33cda005","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Szexualis_zaklatas_gyermekpornografia_koltsegvetesi_csalas__egymast_ertek_a_politikusok_bunugyi_botranyai_a_kozelmultban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:45","title":"Szexuális zaklatás, gyermekpornográfia, költségvetési csalás – egymást érték a politikusok bűnügyi botrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","shortLead":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","id":"20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84836e3d-c755-47d7-9c90-9dd87a3c0fec","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:08","title":"Vidnyánszky: Miért nem vizsgáztatott az SZFE Trianonból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]