[{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel szemben.","shortLead":"Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása...","id":"20200910_steve_cohen_level_orbannak_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3b9a1-1d0a-47fa-a6ae-fb8d40cceb2b","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_steve_cohen_level_orbannak_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:16","title":"Orbánnak írt levelet a Színművészeti miatt egy amerikai kongresszusi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A minmari vezető az indoklás szerint szemet hunyt az országában élő, főként muzulmán rohingja kisebbséget érő támadások és jogsértések felett.","shortLead":"A minmari vezető az indoklás szerint szemet hunyt az országában élő, főként muzulmán rohingja kisebbséget érő támadások...","id":"20200910_emberi_jogok_aung_szan_szu_kji_nobel_bekedij_szaharov_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd12eec-1184-40f3-812b-257a3fca3c86","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_emberi_jogok_aung_szan_szu_kji_nobel_bekedij_szaharov_dij","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:14","title":"Felfüggesztették Aung Szan Szú Kjí tagságát a Szaharov-díjasok közösségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca9243-0dcd-426d-860b-876996c2148e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A harminc bálányi összepréselt műanyag palack annyi, amennyit óránként elhasználunk Magyarországon.","shortLead":"A harminc bálányi összepréselt műanyag palack annyi, amennyit óránként elhasználunk Magyarországon.","id":"20200910_Tobb_mint_30_balanyi_osszepreselt_PETpalackot_vitt_ki_a_Greenpeace_a_Parlament_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ca9243-0dcd-426d-860b-876996c2148e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d940a4-d36c-49d6-876e-5a374ddf528b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Tobb_mint_30_balanyi_osszepreselt_PETpalackot_vitt_ki_a_Greenpeace_a_Parlament_ele","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:47","title":"Több tízezer PET-palackot vitt a Greenpeace a Parlament elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891d6a4c-e61a-4a2f-8911-7b55f7b2bcce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csupán nemrég kezdtek el komolyan gondolkodni a cipőalkatrészek 3D-s nyomtatásán a sportszergyártók, az évtized közepére azonban a SmarTech Analysis piackutató cég prognózisa szerint már 4,2 milliárd dolláros lesz ez a piac. 