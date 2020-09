Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon videojátékos terveinek első, komolyabb vállalkozása. Az MMO, vagyis más felhasználók által uralt, így mindenképp internetet igénylő szoftvert havidíj nélkül lehet majd elérni. Feltéve, hogy a sok országban új erőre kapott koronavírus-járvány miatt nem kell megint elhalasztani.","shortLead":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon...","id":"20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad9c6e8-8d06-4139-a5ad-0c1b1bdb3a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Szép és jó az Amazon új világa, csak nehogy elvigye a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges gócpontok kialakulása között. ","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges...","id":"20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25faf383-d0b4-4267-8b73-062d6bbc7207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Már a Google-keresésekből is kimutatható, hol lesz a következő koronavírus-gócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","shortLead":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","id":"20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3080ed-32ee-419a-a2a3-a0a2d0da4a91","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:40","title":"Koronavírusos a kispesti gyermekorvosi rendelő egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","shortLead":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","id":"20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1f370-7d08-4103-bb2d-389409ca890c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 06:41","title":"Nem elírás: 38 kilométerrel árulnak egy régi VW Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közülük többet vizsgálati őrizetben tartanak.","shortLead":"Közülük többet vizsgálati őrizetben tartanak.","id":"20200912_belarusz_ellenzek_borton_koordinacios_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a5b5e0-b376-44d4-a7ef-4687a3eba5da","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_belarusz_ellenzek_borton_koordinacios_tanacs","timestamp":"2020. szeptember. 12. 15:43","title":"Újabb 32 ellenzéki tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","shortLead":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","id":"20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a1f7a8-6d8f-47ab-b5d4-1a3329ec9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:33","title":"Rendhagyó tüntetést szerveznek vasárnapra az SZFE diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]