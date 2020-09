Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten...","id":"20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46073bac-85ae-466f-a8b5-95daef852c21","keywords":null,"link":"/360/20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:00","title":"Radar360: 100 ezer tüntető Minszkben, vesztegzár jön Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi versenyautóhoz, mint jelen tesztalanyunk. A francia mérnökök tulajdonképpen egy kibiztosított éles lőfegyvert adtak a kezünkbe.","shortLead":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi...","id":"20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcf4a41-26a9-49e4-8493-dd89cdce2532","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:30","title":"30 millió forint egy Renault-ért? Meghajtottuk a Megane R.S. Trophy-R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az élet kis látószögben nézve komédia, nagyban tragédia. Azt a chaplini filozófiát, hogy „Jó komédia csak komoly dolgokról készülhet”, gyönyörű filmjeiben fogalmazta meg újra és újra a napokban, 82 évesen elhunyt cseh mester. ","shortLead":"Az élet kis látószögben nézve komédia, nagyban tragédia. Azt a chaplini filozófiát, hogy „Jó komédia csak komoly...","id":"202037__meghalt_jiri_menzel__cernaszalon__politikai_szeljarasok__bohem_tanu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257f0763-85ca-4d3d-b24b-42426d0d77d6","keywords":null,"link":"/360/202037__meghalt_jiri_menzel__cernaszalon__politikai_szeljarasok__bohem_tanu","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:00","title":"Bohém karakterek, sörbe fojtott örömök és bánatok rendezője – Búcsú Jiří Menzeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","shortLead":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","id":"20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c1ae8-be83-4cbe-9179-e6e0ce5d697d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:40","title":"Ókori romok között tarthatják meg a tanórákat Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sophie Zhang, a Facebook korábbi adattudósa egy belső felhasználásra szánt levélben írt kollégáinak arról, hogyan járatják le az ellenzéket a különböző országok kormányai kamu információkkal a közösségi oldalon keresztül. ","shortLead":"Sophie Zhang, a Facebook korábbi adattudósa egy belső felhasználásra szánt levélben írt kollégáinak arról, hogyan...","id":"20200915_alinformacio_kormany_facebook_manipulacio_felretajekoztatas_sophie_zhang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2fd4c0-4bfc-443e-a6c7-930a1a3d0556","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_alinformacio_kormany_facebook_manipulacio_felretajekoztatas_sophie_zhang","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:33","title":"Kiszivárgott egy belső levél a Facebooktól arról, hogyan manipulálják a kormányok az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok is vannak, amelyekre kevesebben várnak.","shortLead":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok...","id":"20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57122aff-d206-4816-aeca-178188e6c550","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:45","title":"Van olyan műtét, amelyre nagyon megnőttek a várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]