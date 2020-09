Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar használata a koronavírus-járvány második hullámában életeket menthet – mondta az Innovációs és Technológiai miniszter szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar használata a koronavírus-járvány második hullámában...","id":"20200916_palkovics_laszlo_kontaktkutatas_virusradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bc1f65-be96-4855-8852-febee7df25aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_palkovics_laszlo_kontaktkutatas_virusradar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:03","title":"Palkovics szerint a második hullámban még fontosabb letölteni a magyar kontaktkövető appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A brazil világsztár, akit első Puma cipős mérkőzésén kiállítottak, 13 éves kora óta a Nike egyik szépreményű kliense volt.","shortLead":"A brazil világsztár, akit első Puma cipős mérkőzésén kiállítottak, 13 éves kora óta a Nike egyik szépreményű kliense...","id":"20200916_Kiderulhetett_miert_valtott_Nikerol_Pumara_Neymar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7380ce-6b3a-459f-aa42-a57819ae4d56","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Kiderulhetett_miert_valtott_Nikerol_Pumara_Neymar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:44","title":"Kiderülhetett, miért váltott Nike-ról Pumára Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó kategória szárnyal. ","shortLead":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó...","id":"20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26e37d-09d4-4417-ae6f-c8456e811c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:05","title":"BKV-bérlet helyett olcsó használt autót vesznek most sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért várhatóan be fog avatkozni.","shortLead":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért...","id":"20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3a0743-9abf-448e-afa4-1e89a54ea43d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:27","title":"Újra 360 fölött a forint, Matolcsyék közbeléphetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit tegyen, ha egy osztálytársról kiderült, hogy fertőzött? Ezt beszéltük végig Póta Györggyel, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével, aki a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező gyerekeket nem tartaná otthon. ","shortLead":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit...","id":"20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822625d8-f982-4fef-bb56-907b656ebe80","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:30","title":"Házi gyermekorvos: Kötelező maszkviseléssel az enyhe tünetekkel rendelkező, akár koronavírusos gyerekek is járhatnának iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben. A cég viszont jelezte: ez lassítani fogja a gépet.","shortLead":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben...","id":"20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161183-79df-400b-85b1-fa160938bc18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:03","title":"Eldugja a videohívások hátterét a Google Meet újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"Bankmonitor.hu / Süle-Szigeti Bulcsú ","category":"gazdasag","description":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt ritka az évi 10 százalékos hozam sem. Az elmúlt időszak sikerei pedig erősen befolyásolják a befektetők jövőre vonatkozó várakozásait is, ráadásul kutatások szerint a koronavírus által okozott világválság ellenére a megtakarítók meglehetősen optimisták maradtak. De milyen hozam számít reálisnak egy évtizedekre szóló nyugdíjbiztosítás esetében, és ez a hozam mire lesz elég a nyugdíjas éveinkre? A Bankmonitor körképe.","shortLead":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt...","id":"20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3ce35-cdd1-4ee8-9eaf-40e7c81afb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:40","title":"Mekkora hozamot várhatunk el reálisan egy nyugdíj-megtakarítástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult nemzetközi foci, és a kezelhetővé vált szurkolók is.","shortLead":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult...","id":"20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efb3446-d555-4a79-9262-32c41fffc87e","keywords":null,"link":"/sport/20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:00","title":"Öt ok, amiért a Fradi ilyen magasra juthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]