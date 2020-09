Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","shortLead":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","id":"20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314e29a1-0a85-4f10-8c90-f6572a73b630","keywords":null,"link":"/sport/20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:05","title":"Húszezer néző előtt rendeznek F1-es futamot októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","shortLead":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","id":"20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34361a0-7773-477f-a3a7-28b08564ef46","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:41","title":"Az ITM államtitkárának kutatócsoportja is nyert az ITM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi...","id":"20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbca26f-d3ab-4d95-854e-00d821298458","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:29","title":"Több emberéletet is követelt a Görögországra lesújtó medikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","shortLead":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","id":"20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5620f4e-5103-445d-abde-ae315ec6da63","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:36","title":"Magyar helyszínnel próbálják lejáratni Joe Bident egy Trump-párti reklámfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindenkit lefényképeznek maszk nélkül a pécsi takarékszövetkezet épületében. Aki az ügyféltérbe belépéskor túljutott a fényképezésen, annak már újra fel kell vennie a maszkját.","shortLead":"Mindenkit lefényképeznek maszk nélkül a pécsi takarékszövetkezet épületében. Aki az ügyféltérbe belépéskor túljutott...","id":"20200921_bank_maszk_pecs_bankrablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c753d06-0331-420c-bbae-b5f1e1fa9282","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_bank_maszk_pecs_bankrablas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:10","title":"Kötelező levenni a maszkot a bankban, mert kétszer is kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","shortLead":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","id":"20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0073eb57-dc05-4c1d-969f-a1b6b59a56f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:26","title":"Listázták a Külügyminisztériumban a magyar újságírók külföldi szakmai útjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8","c_author":"","category":"elet","description":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","shortLead":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","id":"20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83bbc0-57af-4875-bd85-6ff1f4ed431b","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:29","title":"Jennifer Aniston készült némi meglepetéssel az online Emmy-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]