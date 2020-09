Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a11d7c78-5e42-4ff5-a057-381cc8e2b6b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fiatalkorú lányt vettek rá prostitúcióra, a pénzt elvették tőlük. ","shortLead":"Több fiatalkorú lányt vettek rá prostitúcióra, a pénzt elvették tőlük. ","id":"20200922_Vadat_emeltek_az_intezetbol_szokott_lanyokat_futtato_par_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11d7c78-5e42-4ff5-a057-381cc8e2b6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd19a8-0054-4f88-91df-931efdd82e12","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Vadat_emeltek_az_intezetbol_szokott_lanyokat_futtato_par_ellen","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:17","title":"Intézetből szökött lányokat futtatak, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első hivatalos beharangozót.","shortLead":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első...","id":"20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9bb701-34aa-48b0-abc8-c827d2bdd91d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:13","title":"Itt a hivatalos hangulatvideó a Samsung rajongóknak szánt telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Azok a \"jó magyarok\", akik most ellenzik a román Trianon-törvényt, valójában egyetértenek azzal (és a törvényt megalkotókkal), hiszen ők maguk hasonló szellemben törvénykeznének fordított esetben. ","shortLead":"Azok a \"jó magyarok\", akik most ellenzik a román Trianon-törvényt, valójában egyetértenek azzal (és a törvényt...","id":"20200921_Revesz_Sandor_Vajon_ki_itelheti_el_a_romaniai_Trianontorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1171dbcb-ff6d-495b-91e9-e676d1b8d579","keywords":null,"link":"/360/20200921_Revesz_Sandor_Vajon_ki_itelheti_el_a_romaniai_Trianontorvenyt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Révész Sándor: Vajon ki ítélheti el a romániai Trianon-törvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","shortLead":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","id":"20200921_culinaris_szaraz_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a3ede-5261-48af-92f0-1ed86cb7320e","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_culinaris_szaraz_istvan","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:53","title":"Megvette a Culinarist Száraz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel a kiszállásért.","shortLead":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel...","id":"20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984dea8-4fcd-4925-a813-0c799ef83798","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 22:02","title":"Van cég, amely még mindig több mint 36 ezer forintért végez PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","id":"20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60f1c5f-2a46-4775-816b-da5519b060ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:33","title":"Dobrev Klára: Az a kormány, amely 16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt mindenkinél drágábban, az nem egyszerűen pazarol, hanem valószínűleg lop is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8320900-d93f-4790-888a-e5db543861a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korai takarodó érzékenyen érinti a brit kocsmakultúra művelőit. ","shortLead":"A korai takarodó érzékenyen érinti a brit kocsmakultúra művelőit. ","id":"20200922_A_britek_beeloznek_ott_mar_este_tizkor_zarniuk_kell_a_kocsmaknak_es_ettermeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8320900-d93f-4790-888a-e5db543861a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e2e4e-c651-435e-b556-8680fe8f143c","keywords":null,"link":"/elet/20200922_A_britek_beeloznek_ott_mar_este_tizkor_zarniuk_kell_a_kocsmaknak_es_ettermeknek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:24","title":"A britek beelőznek: ott már este tízkor zárniuk kell a kocsmáknak és éttermeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor hosszú véleménycikkben tartott eligazítást, mintavételi pontokon lehet majd teszteltetni, újabb hatalmas tüntetések Belaruszban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán Viktor hosszú véleménycikkben tartott eligazítást, mintavételi pontokon lehet majd teszteltetni, újabb hatalmas...","id":"20200921_Radar360_Indul_a_parlamenti_osz_ismet_polgarmester_lett_a_vadaszhazas_fideszes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6b1c5b-4674-483f-960a-898e56b51140","keywords":null,"link":"/360/20200921_Radar360_Indul_a_parlamenti_osz_ismet_polgarmester_lett_a_vadaszhazas_fideszes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:00","title":"Radar360: Indul a parlamenti ősz, ismét polgármester lett a vadászházas fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]