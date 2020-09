Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","shortLead":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","id":"20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559584e9-1776-486a-b965-a0a8f692d8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:35","title":"UNICEF: Egy nemzedék veszhet el Dél- és Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza, aki abból vásárolt.","shortLead":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza...","id":"20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d9a086-4e16-4efe-a2b5-2c3c85775c50","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:38","title":"Csirkemellet hív vissza az Auchan, mert szalmonellát találtak a töltelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","shortLead":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","id":"20200922_new_york_kina_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762fef6-8558-4ded-bb70-599476ce0b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_new_york_kina_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:46","title":"Kínának kémkedő rendőrt vehettek őrizetbe New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","shortLead":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","id":"20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e99103-aea5-453c-911c-36a2df704b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:11","title":"Népszava: Mégis jogállami feltételekhez kötné az EU a pénzügyi transzfereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes elvégzett PCR-vizsgálat 3-33 százaléka fizetős, attól függően, melyik laborról van szó. A szülők pedig továbbra sem állíthatnak ki igazolást a gyereküknek, mert a jelenlegi járványhelyzetben csak az orvos tudja megállapítani, hogy fennáll-e a koronavírus-fertőzés gyanúja. A járvány legfrissebb adatairól tartott sajtótájékoztatót Müller Cecília országos tiszti főorvos és az operatív törzs.","shortLead":"Az összes elvégzett PCR-vizsgálat 3-33 százaléka fizetős, attól függően, melyik laborról van szó. A szülők pedig...","id":"20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54851222-624c-4784-b444-1a98fb5c72ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:57","title":"Operatív törzs: 49 embert már büntettek, mert nem volt rajtuk maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A siker és az önmegvalósítás azon múlik, képesek vagyunk-e lankadatlanul önmagunkat adni, lelkesen álmaink nyomába eredni. Ha egyéni szinten nem sikerül szabályoznunk a motivációnkat, nem lehetünk boldogok; ha ugyanez társadalmi szinten nem sikerül, mind el vagyunk veszve.","shortLead":"A siker és az önmegvalósítás azon múlik, képesek vagyunk-e lankadatlanul önmagunkat adni, lelkesen álmaink nyomába...","id":"20200920_Hogyan_ebresszuk_fel_motivacionkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095775d1-49ed-4291-8057-eccfbb4faf0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200920_Hogyan_ebresszuk_fel_motivacionkat","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:15","title":"Hogyan ébreszthetjük fel a motivációnkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","shortLead":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","id":"20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2305ee33-00f3-42f1-a3c4-883cbb88817c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:27","title":"Ötmilliárdot ad budapesti földutak aszfaltozására a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében tengeri csatában elsüllyedt Delmenhorst lehet.","shortLead":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében...","id":"20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560eda43-1fae-40dc-9984-574de463b188","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:03","title":"376 éven át nem tudták, hol van, most megtalálták az elsüllyedt hajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]