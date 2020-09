Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2ce57d4-594f-4ab7-b30e-09aa74609c28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert W. Gore 83 éves volt.","shortLead":"Robert W. Gore 83 éves volt.","id":"20200922_Meghalt_a_GoreTex_megalkotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce57d4-594f-4ab7-b30e-09aa74609c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312b07f3-3a41-4b8f-ae8c-66a26803d486","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Meghalt_a_GoreTex_megalkotoja","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:28","title":"Meghalt a Gore-Tex megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hatásköréből.","shortLead":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások...","id":"20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eca5e-a7dd-4d2c-98d8-d5e17cd7670a","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:27","title":"Felsorolni is nehéz, annyi feladatot kapott Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:30","title":"„Irigy lennék, ha nem nekünk adatott volna meg ez az évad” – interjú a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","shortLead":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","id":"20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f37e96-ee2a-4194-a25c-c2a47720c69c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:21","title":"A gyanúsan füstölő autókra vadásznak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott. Végül egy spektrumanalizátorral derítették ki, miért.","shortLead":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott...","id":"20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcae8e6-9688-4c00-be61-76cdc3b360e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:03","title":"Bekapcsolták a régi tévét, az egész faluban elment az internet – 18 hónapon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f75f12-f324-4b48-a79b-654deeb61cfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft legújabb vállalása szerint tíz éven belül vízpozitívvá válik. Számos lépést tesz ennek érdekében. ","shortLead":"A Microsoft legújabb vállalása szerint tíz éven belül vízpozitívvá válik. Számos lépést tesz ennek érdekében. ","id":"20200922_microsoft_kornyezetvedelem_vizkeszlet_vizpozitiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f75f12-f324-4b48-a79b-654deeb61cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72269ac2-781f-4371-ac68-8831750cddd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_kornyezetvedelem_vizkeszlet_vizpozitiv","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:03","title":"2030-ra több vizet adna vissza a Microsoft a természetnek, mint amennyit elhasznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Azok a \"jó magyarok\", akik most ellenzik a román Trianon-törvényt, valójában egyetértenek azzal (és a törvényt megalkotókkal), hiszen ők maguk hasonló szellemben törvénykeznének fordított esetben. ","shortLead":"Azok a \"jó magyarok\", akik most ellenzik a román Trianon-törvényt, valójában egyetértenek azzal (és a törvényt...","id":"20200921_Revesz_Sandor_Vajon_ki_itelheti_el_a_romaniai_Trianontorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1171dbcb-ff6d-495b-91e9-e676d1b8d579","keywords":null,"link":"/360/20200921_Revesz_Sandor_Vajon_ki_itelheti_el_a_romaniai_Trianontorvenyt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Révész Sándor: Vajon ki ítélheti el a romániai Trianon-törvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]