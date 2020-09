Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid hajtású modell Peugeot 508 PSE néven.\r

\r

","shortLead":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid...","id":"20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f0b40c-94e0-4926-9374-6ac15c6c35fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:05","title":"360 lóerős hibrid a Peugeot szülinapi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","shortLead":"A meccsre húszezer nézőt várnak.","id":"20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96ee077-24f6-4e4e-948e-e799f6d0e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee0372f-e9f8-43f2-a340-507df8e2352e","keywords":null,"link":"/elet/20200924_szuperkupa_puskas_beengedes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:55","title":"Így gyülekeznek a szurkolók a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal növelhetik a létszámot az idei utolsó negyedévben.","shortLead":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal...","id":"20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cf34db-498d-4fe0-8471-cd0f92d50795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:38","title":"Trendforduló a munkaerőpiacon: a nagyvállalatok lassan újra bővítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt. A bejelentés utáni tüntetés alatt meglőttek két rendőrt.","shortLead":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt...","id":"20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a614a6be-ef01-4623-b7c7-2f7bee411a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Vádemelésig jutott a házkutatás közben agyonlőtt Breonna Taylor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium alternatív oktatást szervez. ","shortLead":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium...","id":"20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355f20-2530-4d86-9f20-a2ab808d9f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:25","title":"Ha sztrájk lesz a Színművészetin, alternatív oktatást szervez a Vidnyánszky vezette kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer fürkészésekor.","shortLead":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer...","id":"20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbeb4a9-2fe1-4fcb-ba51-f394d2eaee3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:03","title":"Videó: 26 000 fényévre néztek el a NASA tudósai, most meghallgathatja, mit láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő mesterséges intelligenciát alkalmazó házi készülékek leginkább a kényelmet szolgálják, az üzleti szereplők számára hatékonyabb munkafolyamatokat biztosítanak a felhőn keresztül igénybe vehető asszisztensek. Az ügyfélszolgálat mellett adminisztratív feladatokat is rájuk lehet bízni, és az információszerzésben is segítik a dolgozókat.","shortLead":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő...","id":"magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c6d9-2c67-463a-8c2b-60ff5828897f","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:30","title":"Meddig fejlődhetnek még a digitális üzleti asszisztensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön, mennyire sérülékenyek. A Microsoft nemrégiben bemutatott kétkijelzős eszköze, a Surface Duo sem úszta meg a tortúratesztet.","shortLead":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön...","id":"20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd9b515-3464-4acc-bc35-5757d9812e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:03","title":"Videón, ahogy megkínozzák a Microsoft androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]