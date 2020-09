Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi kórházból. A minisztérium állítja: kosz és bogarak nincsenek.","shortLead":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi...","id":"20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439853c7-9f50-4bd1-9681-9326791bb27e","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:38","title":"RTL: Omló vakolatú, pókhálós kórteremben fogadják Kiskunhalason a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","shortLead":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","id":"20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed514ce2-8365-4370-a007-1e2eca0a8ae6","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:40","title":"Új royal bébi érkezik a brit királyi családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","shortLead":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","id":"20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923bd7d5-3088-4474-9ed2-fecfc7f77e19","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:34","title":"Alföldi Róbert: Semmi meglepő nincs abban, amit Vidnyánszky Attila csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kupa elődöntőjébe a BVSC ugrik be helyettük.","shortLead":"A Magyar Kupa elődöntőjébe a BVSC ugrik be helyettük.","id":"20200924_osc_vizilabda_kupa_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3af3a07-1556-45f8-8051-1c9dbf3fc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200924_osc_vizilabda_kupa_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:35","title":"Nem tudott elég egészséges játékost benevezni, visszalép az OSC a vízilabda Magyar Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c976b76-eab4-48d9-bb55-40c7d003ad03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:39","title":"Mentőcsomaggal segítené a turisztikai vállalkozásokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid hajtású modell Peugeot 508 PSE néven.\r

\r

","shortLead":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid...","id":"20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f0b40c-94e0-4926-9374-6ac15c6c35fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:05","title":"360 lóerős hibrid a Peugeot szülinapi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicolás Escobar azt állítja, a pénzt a falban rejtették el.","shortLead":"Nicolás Escobar azt állítja, a pénzt a falban rejtették el.","id":"20200925_Pablo_Escobar_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dc0e8e-3903-4f4c-b1bc-b37c3ac2bbad","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Pablo_Escobar_penz","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:32","title":"18 millió dollárt talált a lakásában Pablo Escobar unokaöccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","shortLead":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","id":"20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd8924-d115-442a-87f5-7182a7da60c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:16","title":"Az ígértnél is jobban gyorsul 0-ról 200-ra az új McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]