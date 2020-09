Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da0b6b79-7f61-4b6f-88e1-92870c783216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata, a szokásos lebontásos (teardown) vizsgálatban nemcsak azt vette szemügyre, hogy milyen alkatrészeket rejt az Apple új órájának belseje, hanem azt is, hogy mennyire könnyű a javítása.","shortLead":"Az iFixit csapata, a szokásos lebontásos (teardown) vizsgálatban nemcsak azt vette szemügyre, hogy milyen alkatrészeket...","id":"20200924_apple_watch_series6_ifixit_teardown_javithatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0b6b79-7f61-4b6f-88e1-92870c783216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b9854-3bae-46da-b366-ce20a54a46ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_apple_watch_series6_ifixit_teardown_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:03","title":"Szétkapták a legújabb Apple okosórát: mi van benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Kovács Bélát csütörtökön a Budapest Környéki Törvényszéken. A Jobbik egykori politikusát egy évek óta húzódó perben az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel és költségvetési csalással vádolták. A bíró azonban az ítélet indoklásában azt mondta, bizonyítottnak látja, hogy Kovács Bélát az orosz hírszerzés beszervezte.

","shortLead":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett...","id":"20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05144a77-ab3c-45e3-89f8-76c3731f220c","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:02","title":"Kiképezték az oroszok, mégis felmentették Kovács Bélát a kémvádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","shortLead":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","id":"20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1900da-a70b-4ada-949e-12ffde2b3ab9","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:15","title":"Hiába építettek Mészárosék lovas stadiont, harmadháznál többen nem voltak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd részt az eseményen.","shortLead":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd...","id":"20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0726079f-939a-4c0e-b810-6d0c87decd98","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:02","title":"Hatalmas közös hadgyakorlatot tart Kína és Oroszország, bevonták Fehéroroszországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű metánkibocsátást, amely a klímaváltozás egyik beindítója. A feladatot egy különleges műhold is segíti.","shortLead":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű...","id":"20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5968b-9cf9-4066-bf2e-078be042fb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:03","title":"Pályára állt a műhold, amely segíthet megmenteni a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","id":"20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba4700-a113-4a73-8d62-1f808a5c49b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:36","title":"Orbán: Hiába nevezik át a kvótát, attól még kvóta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","shortLead":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","id":"20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b04769-53bd-4516-86af-337ce12c447b","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:00","title":"Mol Fehérvár–Reims 0-0, tizenegyesekkel 4-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fennakadt a ricines levél az ellenőrzésen.","shortLead":"Fennakadt a ricines levél az ellenőrzésen.","id":"20200923_vademeles_Trump_mereg_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba506fe-d64a-43a7-942d-9dab8a73ea53","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_vademeles_Trump_mereg_level","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:59","title":"Vádat emeltek a Trumpnak mérget küldő kanadai nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]