Ugyan még csak néhány napja érhető el az iOS 14, de óriási a letöltési kedv, a felhasználók több mint egynegyede már próbálgatja s az eszközén az új rendszert. Persze semmi sem tökéletes, miért volna pont az iOS 14 az, így nem is annyira meglepő, hogy már vannak is rá panaszok, és ezek elsősorban gyorsabban merülő akkumulátort sérelmezik. Azonban – jegyzi meg a ZDNet – minden újabb verzió telepítésénél hasonló dolgok történnek, és van is magyarázat.

Például az, hogy egy új operációs rendszer telepítése iPhone-ra sok dolgot indít el a háttérben, az indexeléstől kezdve az akkumulátor újrakalibrálásáig, és ez a folyamat órákig vagy akár napokig is eltarthat. Ez nemcsak energiát fogyaszt, hanem az akkumulátor újrakalibrálása azt a benyomást keltheti, mintha az akkumulátor gyorsabban merülne le, bár ez valójában nem így van. Ehhez még azt is hozzá kell venni, hogy rengeteg alkalmazásfrissítés történik egy új kiadás után, sok új funkcióval kombinálva, amelyek nagyobb megterhelést jelenthetnek egy régebbi okostelefon számára.

A ZDNet szerint nincs ok aggodalomra körülbelül egy hétig az iOS 14 telepítése után, ugyanis időbe telik, amíg a dolgok normalizálódnak. Ha a Beállítások/Akkumulátor/Akku állapota útonalat követve a Csúcsteljesítmény leadásánál nincs probléma, akkor csak a szokásos menetről van szó. Az iOS 13-ra való visszalépés nem segít, mert ez is „új” operációs rendszer lenne, és a kezdeti beállítási időszakon ekkor is át kell esni. Azt az oldal is elismeri, hogy a gyors lemerülés bosszantó lehet, úgyhogy azt javasolja, legyen áramforrás vagy powerbank mellett, néhány nap után majd valószínűleg rendeződnek a dolgok. És azon se csodálkozzon, ha más hibák is előfordulnak majd az iOS 14-ben. A fejlesztőknek még nem volt elég idejük arra, hogy iOS 14-re kész alkalmazásokat adjanak ki, ezért problémára kell számítani.

