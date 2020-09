Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők legnagyobb otthonteremtési programját ígérte meg Novák Katalin; leállt a Hajógyári-sziget gátépítésének előkészítése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők...","id":"20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5f5f0-b474-4d4b-93d1-7ff547a34f01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","timestamp":"2020. szeptember. 27. 07:00","title":"És akkor már Matolcsy György sem látja fényesen a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f0ca0c-9cca-4f34-8fb4-ddf16eeeecd8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit sem változott az elmúlt ötszáz évben a lopás matematikája, kémiája és koreográfiája, mint azt a Radnóti Színház bemutatja a rögtönzésekkel teli Csapodárokban. Ruzante darabját ezúttal Peer Krisztián írta át annak szellemében, hogy \"az aktualizált mű szerzőjét akkor lehet felismerni, ha bármikor kész megerőszakolni egy halott kollégát”.\r

","shortLead":"Mit sem változott az elmúlt ötszáz évben a lopás matematikája, kémiája és koreográfiája, mint azt a Radnóti Színház...","id":"202039__csapodarok__vonzasok_es_gasztronomsagok__radnoti_szinhaz__tiszta_erotika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f0ca0c-9cca-4f34-8fb4-ddf16eeeecd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e5b75b-54f1-46f8-b4f3-55531afe4aa5","keywords":null,"link":"/360/202039__csapodarok__vonzasok_es_gasztronomsagok__radnoti_szinhaz__tiszta_erotika","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:00","title":"„Fiam, ez így tűrhetetlen, menj ki, és gyere be úgy, mint Lukáts Andor!” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab93c6f-9805-4e40-98a2-a651cf56b30b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Az utóbbi években visszavett a közéleti megnyilatkozásokból, mert megunta a politikai sakkjátszmák, a hatalmi intrikák önismétlő paneljeit. A Free SZFE mozgalom kellős közepén, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia új tagjaként Kovalik Balázs rendező most arról beszélt, hogy milyen nagyra értékeli a hallgatók megmozdulásait, és mennyire elkeseríti, hogy a hatalom agresszióval igyekszik mindent a saját képére alakítani, miközben a sokszínűség védelmezőjének állítja be magát.","shortLead":"Az utóbbi években visszavett a közéleti megnyilatkozásokból, mert megunta a politikai sakkjátszmák, a hatalmi intrikák...","id":"20200928_Kovalik_Balazs_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ab93c6f-9805-4e40-98a2-a651cf56b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10866657-7532-44dc-bc12-2863c40e9116","keywords":null,"link":"/kultura/20200928_Kovalik_Balazs_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:05","title":"Kovalik Balázs: Az SZFE-hallgatók akciója elvezethet a jelenlegi hatalom bukásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A charity shop a főváros második kerületében lesz. ","shortLead":"A charity shop a főváros második kerületében lesz. ","id":"20200926_Ivanyi_Gaborekat_tamogato_bolt_nyiiik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ff2d5b-fe9c-4449-ba3b-264b1bddf8e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Ivanyi_Gaborekat_tamogato_bolt_nyiiik","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:20","title":"Iványi Gáborékat támogató bolt nyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ SZFE kancellárja eredetileg nem adott meghatalmazást a sztrájkot megtámadni akaró ügyvédi irodának. A kuratórium kötelezte az aláírásra. ","shortLead":"AZ SZFE kancellárja eredetileg nem adott meghatalmazást a sztrájkot megtámadni akaró ügyvédi irodának. A kuratórium...","id":"20200926_Birosagon_tamadja_meg_a_sztrajkot_az_SZFE_fole_kinevezett_kuratorium_ugyvedje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2d54cc-7edd-4498-908f-e4f93726d16c","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Birosagon_tamadja_meg_a_sztrajkot_az_SZFE_fole_kinevezett_kuratorium_ugyvedje","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:45","title":"Bíróságon támadja meg a sztrájkot az SZFE fölé kinevezett kuratórium ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","shortLead":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","id":"20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e4ed74-cb3d-402c-bc27-6314bd45f5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:48","title":"A TikTok javára döntöt egy amerikai bíró, egyelőre letölthető marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db952b-35e0-4770-aaa0-7444367d07d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu-nak adott interjút a szakember, aki arról beszélt: a magyar labdarúgó-bajnokság tragédiája a Felcsút NB I-es részvétele.","shortLead":"A 24.hu-nak adott interjút a szakember, aki arról beszélt: a magyar labdarúgó-bajnokság tragédiája a Felcsút NB I-es...","id":"20200927_Muszbek_Mihaly_felcsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7db952b-35e0-4770-aaa0-7444367d07d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e437ba6f-d9e6-4cc6-972a-f2668702c8e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Muszbek_Mihaly_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:07","title":"Muszbek Mihály: Ma annyi állami pénz megy a fociba, hogy fel se tűnik a piaci forrás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét baleset kijelölt gyalogátkelőhelyen történt.","shortLead":"Mindkét baleset kijelölt gyalogátkelőhelyen történt.","id":"20200928_gyalogos_zebra_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2fa58d-ce48-4ebe-844a-fd0e21fbf31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_gyalogos_zebra_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:55","title":"Két gyalogost is elütöttek hétfő reggel Budapesten, az egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]