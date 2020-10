Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nincs idő meghalni című film lesz az utolsó küldetése.","shortLead":"A Nincs idő meghalni című film lesz az utolsó küldetése.","id":"20201001_Daniel_Craigbol_nem_lesz_tobbe_James_Bond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead42673-4d93-43db-adda-7043f6ebc738","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Daniel_Craigbol_nem_lesz_tobbe_James_Bond","timestamp":"2020. október. 01. 11:56","title":"Daniel Craigből nem lesz többé James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","shortLead":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","id":"20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f74c4-b1d3-4e99-9da7-cdc03ce35263","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:58","title":"Újabb 280 ezer ember kapta el a koronavírust, 227 ezren gyógyultak meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek, zászlóshajókról viszont nem beszélhetünk.","shortLead":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek...","id":"20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ca93c0-47f7-408d-a48e-a88de79de93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","timestamp":"2020. október. 01. 07:03","title":"Megjöttek a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE). 