[{"available":true,"c_guid":"73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","shortLead":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","id":"20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e50e2-0be2-4444-86bd-d6fda5210d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:05","title":"Újra ölhetett a bika nevű kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltüntette a kulcsot, arra azonban nem számított, hogy a torkán akad. ","shortLead":"Eltüntette a kulcsot, arra azonban nem számított, hogy a torkán akad. ","id":"20201001_Majdnem_belehalt_mutatvanyaba_egy_fiatal_buveszpalanta_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5548cfc3-b530-46b8-b694-ea0897fa850d","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Majdnem_belehalt_mutatvanyaba_egy_fiatal_buveszpalanta_a_Balatonnal","timestamp":"2020. október. 01. 14:08","title":"Majdnem belehalt mutatványába egy fiatal bűvész a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De mi lehet egy mesekönyvben, ami ekkora indulatokat kavar? A felnőttek vagy a gyerekek csinálnak nagy ügyet belőle, ha mássággal találkoznak? Szakértőkkel beszélgettünk a „homoszexuális propagandának” titulált Meseország mindenkié című könyvről.","shortLead":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De...","id":"20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80c1e0b-3d7f-47e1-aa04-048aed585deb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","timestamp":"2020. október. 01. 06:30","title":"Mitől olyan veszélyes egy mesekönyv, hogy valaki ledarálja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban az észak-indiai államban. Mindkét, az érinthetetlenek kasztjába tartozó áldozat meghalt.","shortLead":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban...","id":"20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7092b8-5c62-4d0e-ac98-a2fd1591716b","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","timestamp":"2020. október. 01. 14:26","title":"Zavargások törtek ki két újabb csoportos nemi erőszak miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70db06ee-0d33-4507-82ed-fceb93987de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alain Robert 58 évesen sem nyugszik, most a Deutsche Bahn frankfurti épülete jött szembe vele. ","shortLead":"Alain Robert 58 évesen sem nyugszik, most a Deutsche Bahn frankfurti épülete jött szembe vele. ","id":"20201001_Egy_szazmeteres_epuletet_maszott_meg_biztositokotel_nelkul_az_igazi_Pokember_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70db06ee-0d33-4507-82ed-fceb93987de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931e522-c447-4760-9675-e84e35d3cf78","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Egy_szazmeteres_epuletet_maszott_meg_biztositokotel_nelkul_az_igazi_Pokember_video","timestamp":"2020. október. 01. 16:43","title":"Százméteres épületet mászott meg biztosítókötél nélkül a \"francia Pókember\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE dolgozóinak sztrájkjával egyetértők egyedi módon fejezhetik ki, hogy egyetértenek a munkabeszüntetéssel.","shortLead":"Az SZFE dolgozóinak sztrájkjával egyetértők egyedi módon fejezhetik ki, hogy egyetértenek a munkabeszüntetéssel.","id":"20200930_szfe_sztrajk_ablak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9a99f7-cd50-48be-a22d-821f624c9e41","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szfe_sztrajk_ablak","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:50","title":"Színművészetis sztrájkolók: Tekerd körbe magad piros-fehér szalaggal, és állj ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9570f3-7018-4621-b3b9-7fff67d86a54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német hatóságok adtak ki körözést a kocsira.","shortLead":"A német hatóságok adtak ki körözést a kocsira.","id":"20201001_Volkswagen_Arteon_lopott_Roszke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d9570f3-7018-4621-b3b9-7fff67d86a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937bb84-8d7e-4b10-8f37-b1bff67b2215","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Volkswagen_Arteon_lopott_Roszke","timestamp":"2020. október. 01. 09:53","title":"Röszkén kapták el a 12 milliós lopott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.","shortLead":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már...","id":"202040_tervgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9f0e-8d17-4d97-87f6-d7921882f57d","keywords":null,"link":"/360/202040_tervgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 01. 11:00","title":"Bajban lehetnek az önkormányzatok, ha százmilliókat kell visszafizetniük Simonkáék trükközése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]