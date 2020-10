Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","shortLead":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","id":"20200930_acdc_pwr_up_album","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f38ee6-acbc-4ece-9a4a-0ae2dc5ad94b","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_acdc_pwr_up_album","timestamp":"2020. szeptember. 30. 22:10","title":"Meglepetés: a régi tagokkal együtt tér vissza az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Címvédőhöz méltó módon zajlott a páros első meccse. Balázs Attila viszont kiesett.","shortLead":"Címvédőhöz méltó módon zajlott a páros első meccse. Balázs Attila viszont kiesett.","id":"20201001_babos_timea_roland_garros_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6840810-9f6e-4eed-817d-673f5fe36b64","keywords":null,"link":"/sport/20201001_babos_timea_roland_garros_tenisz","timestamp":"2020. október. 01. 21:30","title":"Babosék győzelemmel kezdtek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","shortLead":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","id":"20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dda055e-c4ff-48fd-8671-b8d645cdd06c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","timestamp":"2020. október. 01. 12:29","title":"Az EU ötödik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1a7bdf-cddb-41d9-9f45-6864b8e9b75a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még szorosabbra fűzi a szolgáltatásai közti kapcsolatot a Facebook.","shortLead":"Még szorosabbra fűzi a szolgáltatásai közti kapcsolatot a Facebook.","id":"20201001_facebook_instagram_messenger_osszekapcsolasa_accounts_center","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1a7bdf-cddb-41d9-9f45-6864b8e9b75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639733ce-f5a0-4e7c-88f6-2ab6b78c23ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_facebook_instagram_messenger_osszekapcsolasa_accounts_center","timestamp":"2020. október. 01. 08:03","title":"Változik a Facebook, az Instagram és a Messenger, összevonnak sok funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","shortLead":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","id":"20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ec695-aede-48b7-8b0a-c86dbc23b189","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","timestamp":"2020. október. 01. 15:39","title":"Bedobjuk a pálinkát, máris támogattunk egy zenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban, Hegyi-Karabahban. Az örmények – akik szerint Azerbajdzsán \"terrorista zsoldosokat\" is bevetett – lelőttek három azeri helikoptert, az egyik Iránban csapódott be. Az azeri fél pedig közölte: vagy kivonulnak az örmények, vagy folytatódik a háború.","shortLead":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban...","id":"20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6066ca2b-9903-4d44-9fe2-03957f32319a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 01. 11:43","title":"Egész éjjel ágyúztak Hegyi-Karabahban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","shortLead":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","id":"20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37c637a-51bc-4efb-b03e-f1932948ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:44","title":"Megduplázhatja az orvosok bérét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b373545-e2cb-4061-af30-9f6c405eb395","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201001_Marabu_Feknyuz_Valtozik_a_protokoll_Cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b373545-e2cb-4061-af30-9f6c405eb395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f1f88-cf6e-4aa0-90b0-da65103da2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Marabu_Feknyuz_Valtozik_a_protokoll_Cecilia","timestamp":"2020. október. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Változik a protokoll, Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]