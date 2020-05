Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d78aa6b-3c20-42fc-b95e-7534db3c3be2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szervezet az állampolgárok hiányát demonstrálta így abban a döntésben, amellyel a holland kormány a környezetszennyező nagyvállalatokat, a KLM légitársaságot vagy a Schiphol repteret segítette ki.","shortLead":"A szervezet az állampolgárok hiányát demonstrálta így abban a döntésben, amellyel a holland kormány...","id":"20200430_Tobb_mint_ezer_par_cipovel_toltotte_meg_Haga_utcait_az_Extinction_Rebellion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78aa6b-3c20-42fc-b95e-7534db3c3be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0445ca1b-67cd-448e-a123-22ebfd410d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20200430_Tobb_mint_ezer_par_cipovel_toltotte_meg_Haga_utcait_az_Extinction_Rebellion","timestamp":"2020. április. 30. 16:00","title":"Több mint ezer pár cipővel töltötte meg Hága utcáit az Extinction Rebellion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul az élet. ","shortLead":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul...","id":"20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e5b9e-7671-46ef-9ff5-593d245ef614","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2020. április. 30. 11:07","title":"Így változik az élet hétfőtől – a legfontosabb tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","shortLead":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","id":"20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbcc05c-bc1d-4e82-bb07-c70623847338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","timestamp":"2020. május. 01. 08:26","title":"Trump állítja: bizonyíték van arra, hogy a vuhani laborból szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által közzétett negyedéves jelentésből. A profitot az S20 széria pörgethette fel.","shortLead":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által...","id":"20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f1015-1892-4cbe-b1f8-49628b7fa320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","timestamp":"2020. április. 30. 16:33","title":"Nagyon jól mennek a Samsung telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idővel újra lesznek szűrővizsgálatok.","shortLead":"Idővel újra lesznek szűrővizsgálatok.","id":"20200501_Hetfotol_nem_csak_surgos_esetben_lehet_fogorvoshoz_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6a469-97c5-47f3-bf84-9651064705ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Hetfotol_nem_csak_surgos_esetben_lehet_fogorvoshoz_menni","timestamp":"2020. május. 01. 09:51","title":"Hétfőtől nem csak sürgős esetben lehet fogorvoshoz menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cbe845-c4a1-4f56-9863-152f08389e3d","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember: rájövünk, hogy nem akarunk az árral sodródni, helyette szeretnénk a saját kezünkbe venni a sorsunkat.","shortLead":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember...","id":"proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cbe845-c4a1-4f56-9863-152f08389e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff4aa6d-d545-4a89-b105-1670b391550d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","timestamp":"2020. április. 30. 09:30","title":"Ha Ön sem kíván kés alá feküdni egy aranyér miatt, cselekedjen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"a07e4ace-1172-4141-9e54-735c99eeac7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia változtatott az Oscar-jelölés szabályain, hogy azok a filmek is esélyesek legyenek a díjra, amiket a koronavírus-járvány miatt csak online tudnak bemutatni.","shortLead":"Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia változtatott az Oscar-jelölés szabályain, hogy azok a filmek is...","id":"20200430_oscar_dij_streaming_film_netflix_mozi_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07e4ace-1172-4141-9e54-735c99eeac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a3da39-e7ef-4427-adfa-6cc4527c7119","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_oscar_dij_streaming_film_netflix_mozi_2021","timestamp":"2020. április. 30. 11:03","title":"Örülhet a Netflix, jövőre a csak streamelt filmek is kaphatnak Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben a koronavírus kapcsán ismét szóba került, mennyi kórházi ágyra van szükség Magyarországon, és mi a baj a kórházak gazdálkodásával. Egészségügyi szakembereket kérdeztünk arról, mi lehet az oka a viharos sebességű kórházi kiürítéseknek. Megvalósítja-e a kormány a veszélyhelyzet \"leple\" alatt az egészségügyi reformot a kórházakban?","shortLead":"Az elmúlt hetekben a koronavírus kapcsán ismét szóba került, mennyi kórházi ágyra van szükség Magyarországon, és mi...","id":"20200428_elhozzae_a_koronavirus_a_reformot_az_egszsggyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3a389e-d9e8-4dea-9c77-f671b7420f7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_elhozzae_a_koronavirus_a_reformot_az_egszsggyben","timestamp":"2020. április. 30. 17:00","title":"Elhozza-e a koronavírus a reformot az egészségügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]