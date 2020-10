Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"Szabó Yvette, Szlavkovits Rita","category":"360","description":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be a falujában Simonka György fideszes parlamenti képviselő, noha a napokban induló perében maffiavádakkal kell szembenéznie. Egyesek védeni próbálják, de a bűntársi szerep egyre többeket késztet arra, hogy hátba támadják az erős embert. ","shortLead":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be a falujában Simonka György fideszes...","id":"202040__simonkaugy__fideszes_rendszerhibak__nincs_megallas__rab_atortan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15043198-510c-4098-b6a2-ff0dac0d10a5","keywords":null,"link":"/360/202040__simonkaugy__fideszes_rendszerhibak__nincs_megallas__rab_atortan","timestamp":"2020. október. 01. 07:00","title":"Vannak, akik falaznak Simonka Györgynek, de Orbán Viktor elől nem rejthetik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40fd1-9a77-4571-97dd-9a50d6929a55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre kevesebben jelölik meg civil szervezeteket.","shortLead":"Egyre kevesebben jelölik meg civil szervezeteket.","id":"20201002_A_mentoknek_ajanlottak_fel_a_legtobben_adojuk_egy_szazalekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a40fd1-9a77-4571-97dd-9a50d6929a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dced4c47-4398-4e65-88d9-fc1c21275220","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_A_mentoknek_ajanlottak_fel_a_legtobben_adojuk_egy_szazalekat","timestamp":"2020. október. 02. 05:33","title":"A mentőknek ajánlották fel a legtöbben adójuk egy százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","shortLead":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","id":"20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78103b78-a855-4b05-a7a7-ba8eb67f9322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","timestamp":"2020. október. 01. 12:04","title":"Ezt jelentette a kormány Brüsszelnek: gigantikus hiány, miniatűr GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 130 lóerős alapmodell valamivel 9 millió forint alatt indul itthon.","shortLead":"A 130 lóerős alapmodell valamivel 9 millió forint alatt indul itthon.","id":"20201001_magyarorszagon_az_uj_vw_tiguan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edcda96-1aba-408c-b9fb-c45b4268d0ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_magyarorszagon_az_uj_vw_tiguan","timestamp":"2020. október. 01. 09:21","title":"Magyarországon az új VW Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be. Tavaly munkaerő-kölcsönzőkön keresztül is béreltek nővéreket és műtősöket.","shortLead":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be...","id":"20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39024a48-539a-4329-ba3a-ae61a54e1610","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:52","title":"Nyugdíjas-szövetkezettől bérel munkaerőt a Péterfy-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a Kormányinfón. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint csütörtökre 16 ember vesztette életét és 848 fertőzöttet találtak egy nap alatt. Jelenleg 757 embert kezelnek kórházban, de emiatt nem szigorítanak. ","shortLead":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás...","id":"20201001_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bf6817-a33b-45cb-ac89-fac0615648a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. október. 01. 10:50","title":"Gulyás: Újabb egy hónapra marad a határzár, az influenzaoltás biztosított lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","shortLead":"Ez viszont alig látható a tőzsdei cégének eredményein.","id":"20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70e0c4d-ff5d-453d-98bd-f31e3c6dd942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Megfelezte_Meszaros_Lorinc_szallodainak_bevetelet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 09:47","title":"Megfelezte Mészáros Lőrinc szállodáinak bevételét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a9be59-2bd0-48f3-b0da-b16f0aca7cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többek között James Cameron, Clint Eastwood és Martin Scorsese írt levelet a mozik jövője miatt aggódva.","shortLead":"Többek között James Cameron, Clint Eastwood és Martin Scorsese írt levelet a mozik jövője miatt aggódva.","id":"20201001_Temetik_az_amerikai_mozit_a_nagy_rendezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a9be59-2bd0-48f3-b0da-b16f0aca7cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d139dd-301c-4e33-b806-8e4d050ae548","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Temetik_az_amerikai_mozit_a_nagy_rendezok","timestamp":"2020. október. 01. 16:34","title":"Temetik az amerikai mozit a nagy rendezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]