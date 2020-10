Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem jutott az Európa-liga főtáblájára csütörtök este a MOL Fehérvár FC, amelynek ellenfele a belga Standard de Liége volt az Európa-liga-selejtező playoffkörében.","shortLead":"Nem jutott az Európa-liga főtáblájára csütörtök este a MOL Fehérvár FC, amelynek ellenfele a belga Standard de Liége...","id":"20201001_europa_liga_rajatszas_fehervar_standard_liege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ecd0f0-7924-4ea9-b9c0-91221daf49bd","keywords":null,"link":"/sport/20201001_europa_liga_rajatszas_fehervar_standard_liege","timestamp":"2020. október. 01. 20:01","title":"MOL Fehérvár FC–Standard Liége az Európa-liga főtáblájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. 