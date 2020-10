Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","shortLead":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","id":"20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c5c4-8670-4769-849e-89ff450648b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","timestamp":"2020. október. 02. 13:07","title":"210 millióba került a gép, ami mégsem tud havonta 2,8 millió maszkot gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","id":"20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a55af-cf5d-4f50-8321-f77a6cc7e3c7","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","timestamp":"2020. október. 02. 11:21","title":"Melania Trump a férjéről: Azt mondják, én is benne vagyok, hogy olyan vagyok, mint ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus tendenciáit vette górcső alá.","shortLead":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus...","id":"20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de91af-35a7-418a-91b9-0aa4a25aa977","keywords":null,"link":"/360/20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","timestamp":"2020. október. 04. 09:00","title":"Konrad Adenauer Alapítvány: a nemzeti-konzervativizmus erősödik, a szélsőjobb gyengül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","shortLead":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","id":"20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59724909-f31f-4383-adc1-2e63657f657b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","timestamp":"2020. október. 02. 17:07","title":"Lölöland és az ubik: itt vannak az ARC pályázat győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet egy okostelefon, de akár egy játékkonzol vagy egy televízió is.","shortLead":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet...","id":"20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cef7f4-b05b-454f-ba6c-367f4597038b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","timestamp":"2020. október. 02. 11:03","title":"Teljesen átlátszó telefonnal jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d613ba73-9d68-42b2-b3f0-df0c9d14c3c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az NMHH felmérése szerint magyar szolgáltatást alig reklámoznak a tévében, gyógyhatású készítményből viszont sok van.","shortLead":"Az NMHH felmérése szerint magyar szolgáltatást alig reklámoznak a tévében, gyógyhatású készítményből viszont sok van.","id":"20201002_tevereklam_nmhh_elelmiszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d613ba73-9d68-42b2-b3f0-df0c9d14c3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fafaab3-dfcd-4fa4-9acc-f5594c39315d","keywords":null,"link":"/elet/20201002_tevereklam_nmhh_elelmiszer","timestamp":"2020. október. 02. 13:12","title":"Minden harmadik tévéreklám élelmiszert akar nekünk eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kilenc éve vonult ki onnan, mert üzleti modellje egyre gyengébben muzsikált az internet világában. A híres magazin papír kiadását idén meg is szüntették.","shortLead":"Kilenc éve vonult ki onnan, mert üzleti modellje egyre gyengébben muzsikált az internet világában. A híres magazin...","id":"20201002_Ujra_tozsdere_megy_a_Playboy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5edc1fe-c3ac-456c-ad22-e58bb111b6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Ujra_tozsdere_megy_a_Playboy","timestamp":"2020. október. 02. 16:05","title":"Újra tőzsdére megy a Playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]