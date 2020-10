Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.

Két új versenyzővel bővíti az olcsó, valamint a prémium kategóriájú notebookok mezőnyét a Surface eszközeiről (is) ismert Microsoft. A redmondi óriás egyik újdonsága a visszafogott hardverű, emiatt pénztárcabarát Surface Laptop Go, a másik a minden hájjal megkent, ARM-alapú Surface Pro X frissített kiadása.

A Go esetében egy 12,5 hüvelykes, 1536 x 1024-es, de érintésérzékeny képernyőjű eszközhöz juthatnak a vásárlók, alapesetben már 550 dollár (adók nélkül nagyjából 170 ezer forint) fejében. Ezért a pénzért 4 GB RAM és 64 gigabájt eMMC típusú tárterület jár. A magasabb árfekvésű kiadásban SSD domborít, a memória pedig 8 GB-os. A készülék működéséről egy tizedik generációs Intel Core i5-1035G1 chip gondoskodik. A négymagos lapka 1 gigahertzes alap-, illetve 3,6 gigahertz csúcsórajelű.

© Microsoft

© Microsoft

A Surface Laptop Go fontosabb paraméterei közé tartozik még a Windows Hello támogatást ugyan nem élvező, de így is 720p felbontású webkamera, a Wi-Fi 6 és Bluetooth 5.0-ás szabványok, a headsetnek való jack-, USB-A és C csatlakozók, továbbá a Surface Connect töltő. A házat műanyagból és alumíniumból alakította a gyártó, össztömege 1,11 kg. Az október 13-tól kapható gép a Microsoft szerint mintegy 13 órán át használható.

A profiknak

A Go után egy frissített verziójú, ám ugyanúgy ARM-alapokon nyugvó Surface Pro X-et is előhúzott kalapjából a redmondi cég. Az itteni képernyő 13 hüvelykes, a felbontása 2880 x 1920. Az érintésérzékeny jellemzőről természetesen itt sem kell lemondani. A gépház belsejében a Microsoft SQ 1 és a Qualcomm SQ 2 chipek találhatók, de ennél pontosabbat nem tudni. A hozzáértők ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy az SQ 2-es lapka a Qualcomm 8CX Gen 2 nevű chipsetének átszabott variánsa lesz. A Pro X a GPU tekintetében is jobb/erősebb: míg a Gónál sima UHD grafika dolgozik, a nagytestvér egy Adreno 690 GPU-t kapott.

© Microsoft

A Microsoft szerint az új ARM-s Surface-ből mintegy 15 órányi üzemidő sajtolható ki, kifejezetten vékony eszközről van szó, és a támaszték sem került le róla. A RAM maximálisan 16 GB lehet (az alapváltozat 8 gigabájtos) a tárhely pedig – kiszereléstől függően – 128, 256, vagy 512 GB. Utóbbi egyébként SSD és a tavalyról ismerős kivehető fajta. Ezt a masinát 1500 dolláros (nagyjából 460 ezer forintos) indulóáron lehet majd hazavinni, az 512-esért 300 dollárral többet kér a redmondi cég. Az eszköz már előrendelhető.

