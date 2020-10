Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közszolgálati tevékenysége keretében készített lesújtó elemzést az ÁSZ az Európai Bizottság országjelentéseiről. Az ÁSZ szerint a hazai szereplők érdeke, hogy tudják: minőségi problémákat találtak. Az elemzéseket véletlenül épp azután hozták nyilvánosságra, hogy a bizottság kritizálta a kormányt a jogállamiság helyzete miatt.","shortLead":"Közszolgálati tevékenysége keretében készített lesújtó elemzést az ÁSZ az Európai Bizottság országjelentéseiről. Az ÁSZ...","id":"20201003_ASZ_europai_bizottsag_orszagjelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fffa2b4-1d30-4b8a-ac50-d8ccbb538141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_ASZ_europai_bizottsag_orszagjelentes","timestamp":"2020. október. 03. 08:00","title":"Az ÁSZ Brüsszel körmére nézett, és megvédi a magyarokat a vacak jelentésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek otthonról, online követhetik az eseményt.","shortLead":"A gyerekek otthonról, online követhetik az eseményt.","id":"20201003_meseorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fdbb40-464e-4cf8-8497-46b87fecc9dc","keywords":null,"link":"/elet/20201003_meseorszag","timestamp":"2020. október. 03. 15:59","title":"Budaházyék közbeléptek, közönség nélkül tartják meg a Meseország Mindenkié-felolvasást vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem félmilliárd forint ment el személyi költségekre.","shortLead":"Majdnem félmilliárd forint ment el személyi költségekre.","id":"20201002_bata_jakab_zsofia_orban_rahel_divatceg_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed7c886-6e7d-4b96-994b-40662f290f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20201002_bata_jakab_zsofia_orban_rahel_divatceg_fizetes","timestamp":"2020. október. 02. 18:37","title":"Majdnem 2,5 millió a havi átlagfizetés Orbán Ráhel barátnőjének divatcégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszólalt az amerikai elnök orvosa, aki lényegében arról beszélt az újságíróknak, hogy Trumpnak egyelőre kutya baja - már azon kívül, hogy elkapta a vírust. Láza már nincs, nem köhög, a légzése is jó. Egy névtelenséget kérő forrás ezzel ellentétben azt mondja, nem látszik még a gyógyulás vége, a következő 48 óra kritikus lehet. Szintén névtelen források azt is állítják, hogy Trump kapott oxigént a Fehér Házban, a kórházba szállítása előtt.","shortLead":"Megszólalt az amerikai elnök orvosa, aki lényegében arról beszélt az újságíróknak, hogy Trumpnak egyelőre kutya baja...","id":"20201003_Trump_orvosai_szerint_az_elnok_nagyon_jol_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90153ff2-54d9-4fce-93d2-993747475b19","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_orvosai_szerint_az_elnok_nagyon_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 17:58","title":"Trump orvosa szerint az elnök nagyon jól van, egy családhoz közel álló forrás mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legközelebb egy román párossal találkozik.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legközelebb egy román párossal találkozik.","id":"20201003_Roland_Garros_Babos_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dbd6d8-4428-42b0-975f-18cd8231cbe6","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Roland_Garros_Babos_Timea","timestamp":"2020. október. 03. 14:32","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a nyolcaddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.","shortLead":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada...","id":"20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c02b0-41b1-4c10-93fa-59eb3ff1f136","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. október. 03. 17:00","title":"A túlélésért küzdenek a boltosok Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","shortLead":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","id":"20201002_vonat_mav_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace743b3-66ba-4171-bf16-5d76cb4cfe7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_vonat_mav_balaton","timestamp":"2020. október. 02. 20:20","title":"Rengeteg magyar utazott a nyáron a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","shortLead":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","id":"20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beac4e3-5881-4f48-af8f-b3174359942c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","timestamp":"2020. október. 04. 12:10","title":"Három évtizede nem volt olyan meleg az Antarktiszon, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]