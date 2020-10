Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő Szolgálata (CAMS).","shortLead":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő...","id":"20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eac843-08e6-4fd7-b304-554a71db9db6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. október. 07. 20:33","title":"Rekordot döntött a szeptemberi meleg: soha ilyen enyhén nem indult még ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet, hogy a járatot leállították.\r

","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet...","id":"20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de490c-ef90-48e3-8063-3bbffaae9d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","timestamp":"2020. október. 07. 12:37","title":"A kormányhivatal eljárást indított a BKK szellemjáratára eladott jegyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86694a-756d-44a9-831e-8c7fa2bc1d45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szingapúri kutatók egy olyan új megoldással álltak elő, amivel a rákos sejteket rá tudják venni az önpusztításra. A megoldásuk azért is különleges, mert a cél eléréséhez nincs szükségük gyógyszerre.","shortLead":"Szingapúri kutatók egy olyan új megoldással álltak elő, amivel a rákos sejteket rá tudják venni az önpusztításra...","id":"20201007_rakos_sejtek_legyozese_nanoreszecske_nano_ppaam_l_fenilalanin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc86694a-756d-44a9-831e-8c7fa2bc1d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8598a9-9422-44d1-b2e6-0cad148b911d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_rakos_sejtek_legyozese_nanoreszecske_nano_ppaam_l_fenilalanin","timestamp":"2020. október. 07. 10:33","title":"Átveri a rákos sejteket egy lehetséges új gyógymód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak tekinthető a járványhelyzet. E szerint Magyarország nem ilyen terület.","shortLead":"Az európai járványvédelem (ECDC) négy országot nevezett meg Európában, ahol az adatok alapján (még) kontrolláltnak...","id":"20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eedd509a-d118-465b-8f4a-428f60d99f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e279fd4-04c5-476f-98b1-d42dd90f0525","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc_halalozas_korhazi_apolas","timestamp":"2020. október. 08. 07:09","title":"Négy európai ország maradt, ahol még kézben tartják a járványt – Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","shortLead":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","id":"20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06e9f6-e5b0-4368-b008-e66f9a79fbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","timestamp":"2020. október. 08. 05:37","title":"A Fideszben már Áder utódján gondolkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek a magánellátást fogják választani. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek...","id":"20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faecdb-976e-40c2-b6ac-7a301f10628f","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","timestamp":"2020. október. 07. 14:05","title":"Az orvosi kamara az új törvényről: Katonák nem leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyorsaság nagy segítség lehet a gyógyításban és a konaktkutatásnál is – mondta a Semmelweis Egyetem rektora. ","shortLead":"A gyorsaság nagy segítség lehet a gyógyításban és a konaktkutatásnál is – mondta a Semmelweis Egyetem rektora. ","id":"20201008_Semmelweis_Egyetem_Gyorsabb_egyszerubb_es_megbizhato_az_uj_PCRteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00476be4-97a8-4963-8dfa-f105160376bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_Semmelweis_Egyetem_Gyorsabb_egyszerubb_es_megbizhato_az_uj_PCRteszt","timestamp":"2020. október. 08. 14:43","title":"Merkely: Megbízható az új PCR-teszt, amivel 2 óra alatt kimutatható a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ab268-ece1-4689-a346-25bd29ee31ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Két kerékpáros is súlyos sérüléseket szerzett, amikor felbukott egy kordonban, amit egy helikopter sodort a pályára.","shortLead":"Két kerékpáros is súlyos sérüléseket szerzett, amikor felbukott egy kordonban, amit egy helikopter sodort a pályára.","id":"20201007_helikopter_olasz_kerekparos_korverseny_giro_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64ab268-ece1-4689-a346-25bd29ee31ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e3b1f1-53e3-4c54-8834-745ae7ebb094","keywords":null,"link":"/elet/20201007_helikopter_olasz_kerekparos_korverseny_giro_baleset","timestamp":"2020. október. 07. 13:27","title":"Helikopter okozott súlyos balesetet a Girón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]