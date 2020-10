Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége egy súlyos második hullámnak.","shortLead":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége...","id":"20201008_koronavirus_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0468cfe-1ffe-4437-b9a1-6898233eb680","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_koronavirus_brazilia","timestamp":"2020. október. 08. 05:05","title":"Ötmilliónál is több koronavírusos van már Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d","c_author":"BI","category":"elet","description":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett ki, számos világhírű kollégája tartja példaképének. Mutatunk hét dalt, amiből kiderül, hogy miért.



","shortLead":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett...","id":"20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd4583-66d5-495e-965d-19e2556da914","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","timestamp":"2020. október. 07. 12:35","title":"Hét Van Halen-dal, ami meghatározta a rockzenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most megfogalmazott elvárásoknak. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. A Fidesznek is tetszik a javaslat.","shortLead":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most...","id":"20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3687b5d8-70b3-4622-a241-e13d86630c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","timestamp":"2020. október. 07. 13:22","title":"Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2b88b5-f483-41b1-950c-21ef6287d155","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-fertőzés szövődménye miatt nemrég meghalt 39 éves tanár esete minden eddiginél jobban mutatja a PSZ szerint, hogy \"a kormány magukra hagyta a köznevelési intézményeket, az oktatásban dolgozókat, feláldozza őket azért, mert a gazdaságot működtetni akarja\".","shortLead":"A koronavírus-fertőzés szövődménye miatt nemrég meghalt 39 éves tanár esete minden eddiginél jobban mutatja a PSZ...","id":"20201008_Nyolc_pontban_koveteli_a_PSZ_a_tanarok_biztonsaganak_megteremteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2b88b5-f483-41b1-950c-21ef6287d155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf049975-c15f-40b0-8ad1-7b8253a94c53","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Nyolc_pontban_koveteli_a_PSZ_a_tanarok_biztonsaganak_megteremteset","timestamp":"2020. október. 08. 12:24","title":"Nyolc pontban követeli a PSZ a tanárok biztonságának megteremtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után mutatták ki a vírust.","shortLead":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után...","id":"20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbdf27-32f3-406f-8e16-97d6d2adf9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. október. 07. 12:09","title":"Operatív törzs: 52 halottnál nem találtak semmilyen társbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7165f20-60bd-4fcc-8c63-f44815ae6599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehullt a lepel az AMD ötödik generációs Ryzen lapkáiról. A gyártó szerint a gamereknek kitalált újdonságoknak nincs párja a piacon.","shortLead":"Lehullt a lepel az AMD ötödik generációs Ryzen lapkáiról. A gyártó szerint a gamereknek kitalált újdonságoknak nincs...","id":"20201009_amd_ryzen_5000_bemutato_processzor_ryzen_9_5950x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7165f20-60bd-4fcc-8c63-f44815ae6599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bda98a0-d0c5-4abc-a375-16f3ea29bda1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_amd_ryzen_5000_bemutato_processzor_ryzen_9_5950x","timestamp":"2020. október. 09. 08:37","title":"Az AMD állítja, elkészítették a világ legjobb processzorát, a játékosoknak ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d75010a-16a3-4116-9c34-954753f22a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országos tiszti főorvos szerint most súlyosabb állapotban kerülnek kórházba a fertőzöttek, a vírus hosszú távú következményeiről pedig még mindig nem sokat tudni.","shortLead":"A volt országos tiszti főorvos szerint most súlyosabb állapotban kerülnek kórházba a fertőzöttek, a vírus hosszú távú...","id":"20201007_falus_ferenc_volt_orszagos_tisztifoorvos_lezaras_korlatozas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d75010a-16a3-4116-9c34-954753f22a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c50259-01c5-49b4-a543-3f4a4d312d23","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_falus_ferenc_volt_orszagos_tisztifoorvos_lezaras_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 07. 16:31","title":"Falus Ferenc: Ha rajtam múlna, holnaptól csak munkába lehetne járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament...","id":"20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c867f0c-9ba3-48cb-a295-09644e568435","keywords":null,"link":"/360/20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","timestamp":"2020. október. 08. 08:02","title":"Radar360: Jön a hálapénzhatóság, megszorítások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]