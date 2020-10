Új képernyőt vezethet be a Microsoft annak érdekében, hogy a felhasználók a saját használati szokásaikhoz legjobban illő rendszert kapják kezeik alá.

Nincs egyetlen tökéletes számítógép. Hogy kinek milyenre van szüksége, az nagyban függ attól, hogy mire használja: böngészgetni és videókat nézni szokott rajta, főleg szövegszerkesztésre használja, sokat játszik vagy például videót vág. A felhasználói élmény azonban nem csak a hardvertől függ, sok múlik a szoftveren – ilyen módon segítene a Microsoft.

Az új funkciókat elsőként megkapó nyilvános tesztelői kör, a Windows Insider program résztvevői előtt az operációs rendszer gyári visszaállítása, illetve újratelepítése után már megjelenik az a kezdőképernyő, amely azt firtatja, hogy az illető elsősorban mire is fogja majd használni gépét. A kategóriák – tanulás és jegyzetelés, többfelhasználós (családi) nyomkodás, üzleti célú használat, szórakozás, játék, illetve fotó- és videóvágás – egyikének kiválasztása természetesen nem azt jelenti, hogy azután már nehézkesen lehet bármi mást csinálni a PC-vel.

© Microsoft

A Microsoft a kiválasztás után csupán annyit tesz, hogy megpróbálja a rendszer beállításait az adott felhasználási módhoz szerinte legcélszerűbb módon átállítani, finomhangolni, valamint olyan eszközöket javasol majd a felhasználónak, amellyel jobban kihasználhatja gépét.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a módválasztó képernyő mikor kerül be a Windows 10 mindenki számára elérhető frissítési csomagjába. Az viszont a tesztidőszakban készített képernyőkép alapján biztosnak látszik, hogy ha be is kerül a képernyő, akkor átugorhatja majd az, aki inkább maga szeretné személyre szabni a rendszer beállításait.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.