[{"available":true,"c_guid":"bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának elszánt híve, a sokak által bírált Margaret Thatcher egyik fő támogatója. A HVG munkatársának, Farkas Zoltánnak kétszer is volt alkalma interjút készíteni vele, most ezeket a különleges találkozókat is felidézi.","shortLead":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának...","id":"20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a27d2a2-cc34-4971-98cb-945aed9f8357","keywords":null,"link":"/360/20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","timestamp":"2020. október. 13. 13:30","title":"Az utolsó mohikán. Vagy az utolsó konzervatív liberális? – Samuel Brittan emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendéglők vagy a mozik üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket ugyanakkor enyhítették az országban.\r

","shortLead":"A vendéglők vagy a mozik üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket ugyanakkor enyhítették az országban.\r

","id":"20201013_Betiltottak_a_maganrendezvenyeket_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e61296-4c70-43a5-835c-c2a811f50e4d","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Betiltottak_a_maganrendezvenyeket_Romaniaban","timestamp":"2020. október. 13. 21:37","title":"Betiltották a magánrendezvényeket Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","shortLead":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","id":"20201014_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a70cf1-36dd-439b-b8aa-45685e2baf34","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 14. 07:44","title":"Már 38 millió fölött a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9c5875-5152-4866-8a9b-7c72d3b0f935","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 18 éves Danyiil Monahov legkevesebb három embert megölt és három embert megsebesített.","shortLead":"A 18 éves Danyiil Monahov legkevesebb három embert megölt és három embert megsebesített.","id":"20201012_Lovoldozes_Orosz_Nyizsnij_Novgorod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9c5875-5152-4866-8a9b-7c72d3b0f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02b7917-b059-4b92-a8b4-cd7b162faa34","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Lovoldozes_Orosz_Nyizsnij_Novgorod","timestamp":"2020. október. 12. 18:50","title":"Összeveszett a nagymamájával, majd lövöldözni kezdett egy orosz fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","shortLead":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","id":"20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79041e-80fe-4a0e-8fbd-13969c062c7c","keywords":null,"link":"/sport/20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","timestamp":"2020. október. 12. 14:01","title":"Könnygázzal oszlatta a rendőrség a Lakers bajnoki címét ünneplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatonszemesi Hattyú után a boglári Sellő is sorra kerül.","shortLead":"A balatonszemesi Hattyú után a boglári Sellő is sorra kerül.","id":"20201012_Eladja_a_balatonboglari_kempinget_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b70d5-0bfe-472d-85fd-724635e4c08e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Eladja_a_balatonboglari_kempinget_az_allam","timestamp":"2020. október. 12. 18:18","title":"Eladja a balatonboglári kempinget az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","shortLead":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","id":"20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037924b3-796d-4dc4-86fd-53e91c6050f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","timestamp":"2020. október. 12. 12:27","title":"Olcsó sportautó: ilyen lehetne a Dacia Logan Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani tulajdonosok nemigen akarnak megválni a részesedésüktől. Persze, mindig van az az ajánlat, amire nehéz nemet mondani.","shortLead":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani...","id":"20201014_Budapest_Airport_ferihegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ac715-e992-4abe-8140-486be9c30825","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Budapest_Airport_ferihegy","timestamp":"2020. október. 14. 06:30","title":"Bárki venné is meg a ferihegyi repteret, árengedményt nem adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]