[{"available":true,"c_guid":"e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni róla.","shortLead":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni...","id":"20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64e87d-1b5f-4d35-b410-23344f6d8a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","timestamp":"2020. október. 15. 18:29","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani az ingyenes koronavírustesztről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18eeab29-8b64-4594-82b4-f9b8e57e18ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt szovjet tagköztársaság az október elején megtartott parlamenti választások után sodródott káoszba. ","shortLead":"A volt szovjet tagköztársaság az október elején megtartott parlamenti választások után sodródott káoszba. ","id":"20201015_kirgizisztan_szooronbaj_dzsejenbekov_allamfo_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18eeab29-8b64-4594-82b4-f9b8e57e18ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9aadd3-ee09-4356-82e1-ebe2fa38fc2a","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_kirgizisztan_szooronbaj_dzsejenbekov_allamfo_lemondas","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Nem szeretnék olyan elnök lenni, aki lövette saját polgárait – lemondott a kirgiz államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült a Reuters. Az ügylet a Kína és Amerika közti kereskedelmi konfliktushoz vezethető vissza.","shortLead":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült...","id":"20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb6af88-51b6-48f8-bbae-076698555d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 14. 15:09","title":"Reuters: A Huawei eladná a Honort az amerikai konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének befolyásolása, mégpedig a vádlott oldalán – címszavakban így lehetne összefoglalni azt az ügyet, amely az elmúlt napokban felborította a Vatikán életét. ","shortLead":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének...","id":"20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186991e-c85b-41d7-b900-067fb71c65e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Rég nem látott kiterjedésű botrány kavart jókora vihart a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Sajó és a Hernád is árad.","shortLead":"A Sajó és a Hernád is árad.","id":"20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da49b83-395f-48f3-a00d-dae1dfa8d3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","timestamp":"2020. október. 15. 07:57","title":"Utakat zártak le az árvíz miatt Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d0cc99-512b-44bb-a854-1980cf2f8011","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mennyiben függ anyánktól és apánktól, az általuk teremtett otthoni légkörtől, hogy felnőttként újra és újra bántalmazó párkapcsolatokban találjuk magunkat? A kép árnyaltabb, mint gondolnánk.","shortLead":"Mennyiben függ anyánktól és apánktól, az általuk teremtett otthoni légkörtől, hogy felnőttként újra és újra bántalmazó...","id":"20201015_Ezert_is_talalhatjuk_magunkat_bantalmazo_kapcsolatokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d0cc99-512b-44bb-a854-1980cf2f8011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49edcfc0-f21c-4910-8473-52e7e0f463ca","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201015_Ezert_is_talalhatjuk_magunkat_bantalmazo_kapcsolatokban","timestamp":"2020. október. 15. 13:15","title":"Ezért is találhatjuk magunkat bántalmazó kapcsolatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41 egészségügyi intézmény gazdasági kockázatait értékelték.","shortLead":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41...","id":"20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7151f6a7-d5c3-451c-925f-48e56b14a47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","timestamp":"2020. október. 15. 14:59","title":"Tizenkét kórház gazdálkodásában talált kockázatot az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]