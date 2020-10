Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő szint már a 370 lehet.\r

","shortLead":"A következő szint már a 370 lehet.\r

","id":"20201015_A_forint_arfolyama_zuhant_egy_emeletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e611161b-cd01-4e95-9d91-828262bfe0cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_A_forint_arfolyama_zuhant_egy_emeletet","timestamp":"2020. október. 15. 11:04","title":"A forint árfolyama zuhant egy emeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóth Kristóf tüdőembóliát és tüdőgyulladást kapott a covid mellett. Az orvosok szerint csoda, hogy nem esett össze és nem halt meg.","shortLead":"Tóth Kristóf tüdőembóliát és tüdőgyulladást kapott a covid mellett. Az orvosok szerint csoda, hogy nem esett össze és...","id":"20201014_Toth_Kristof_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c25708e-8079-40db-855f-a8eda7db80bb","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Toth_Kristof_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 15:10","title":"Már beszélni sem volt képes a koronavírussal fertőzött 24 éves magyar vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált a teljes szerkesztőségtől, ám a hatalomátvétel nem érte meglepetésként a szakmát. Egy ideje már benne volt a levegőben, hogy a NER megszerzi magának a Médiapiacot, miután a lap egy korábbi tulajdonosa, az Observer korábban szintén kormányközeli kézbe került. ","shortLead":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált...","id":"20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6363de9-a833-4ccd-ab9c-33613c2b5192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 15. 18:00","title":"Sejteni lehetett, hogy a Médiapiacra is feni a fogát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki felmentéséről. Bár nemzetközileg jegyzett szakemberről van szó, családjával együtt külföldre költözik. Az egyetem szerint megalapozott indokokról van szó.","shortLead":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki...","id":"20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21052203-a83d-4483-98eb-22406899d066","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","timestamp":"2020. október. 15. 11:15","title":"Panaszkodás Facebookon – ezért is rúgták ki a szegedi egyetem etikai bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","shortLead":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","id":"20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2135a9-395e-4ce3-b324-809c886a8a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","timestamp":"2020. október. 14. 19:55","title":"Szarka Gábor kapcsoltatta ki az internetet az SZFE kollégiumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására, de közben szükségük van egymásra. Ennek érdekében együttműködnek, olyannyira, hogy létrejött közöttük a nacionalista Internacionálé.



","shortLead":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására...","id":"20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c92cc4-6765-40f2-9b05-726eac8c6eb0","keywords":null,"link":"/360/20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","timestamp":"2020. október. 16. 08:30","title":"Die Zeit: Szövetségre lépnek a politikai kaméleonok, köztük Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","shortLead":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","id":"20201015_Demjan_Sandor_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73621e7-be6c-4cc0-87b7-286f16c69492","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Demjan_Sandor_szobor","timestamp":"2020. október. 15. 15:35","title":"Felavatták Demján Sándor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]