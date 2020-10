Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 15. 11:30","title":"Így marad biztonságos az érintésmentes fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olvasónk már megkapta a Messenger új verzióját, amely az új ikon mellett több új lehetőséget is tartalmaz.","shortLead":"Több olvasónk már megkapta a Messenger új verzióját, amely az új ikon mellett több új lehetőséget is tartalmaz.","id":"20201016_facebook_messenger_uj_verzio_frissites_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e91e710-843f-467f-b66e-8920243f1f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_facebook_messenger_uj_verzio_frissites_iphone","timestamp":"2020. október. 16. 10:38","title":"A magyaroknál is megjelent az új Messenger, nézzen rá a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc földijének üzlettársa. ","shortLead":"Egy több mint száz éve épült angyalföldi hőerőmű épületéhez jutott hozzá a Dunától néhány lépésre Mészáros Lőrinc...","id":"202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7c870-faa0-4e61-b36e-f8c84c0d14f1","keywords":null,"link":"/360/202042_river_part_projekt_muemlek_vida_kozeleben","timestamp":"2020. október. 15. 14:00","title":"Nem akármilyen Duna-parti műemlék került a takarékbankos Vida közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállapodás nélküli Brexitre is felkészül az EU, gyanús sztorit tiltott le a Facebook az amerikai elnökválasztási kampányban, tízezreket mentettek meg a koronavírus miatti korlátozások. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexitre is felkészül az EU, gyanús sztorit tiltott le a Facebook az amerikai elnökválasztási...","id":"20201016_Radar360_Az_SZFEkancellar_higgadtsagrol_Karacsony_gyamsagrol_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f35541-11ec-4d76-b38c-8a04c70f86c2","keywords":null,"link":"/360/20201016_Radar360_Az_SZFEkancellar_higgadtsagrol_Karacsony_gyamsagrol_beszel","timestamp":"2020. október. 16. 08:00","title":"Radar360: Az SZFE-kancellár higgadtságról, Karácsony gyámságról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta árának. Ez azonban nem az egyetlen magyarázat arra, miért nem étkezünk egészségesen. Az étkezés világnapján az evéssel kapcsolatos tévhiteket vizsgáljuk meg.","shortLead":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta...","id":"20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c171932-9ac8-4d9f-aee7-912e4dc30a27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","timestamp":"2020. október. 16. 14:20","title":"Cukrozott borsófőzelék és üres kalóriák: hol rontjuk el az egészséges táplálkozást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","shortLead":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","id":"20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c77134-4137-4d8a-83a6-3b156720704d","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2020. október. 16. 10:04","title":"Még drágábban épül az új felcsúti iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia elnök állítólag Kadhafival bűnözött együtt.","shortLead":"A volt francia elnök állítólag Kadhafival bűnözött együtt.","id":"20201016_Bunszovetkezetben_valo_reszvetel_a_vad_Sarkozy_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283f3de9-e16e-41a0-b82b-f6650f70f345","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_Bunszovetkezetben_valo_reszvetel_a_vad_Sarkozy_ellen","timestamp":"2020. október. 16. 16:48","title":"Bűnszövetkezetben való részvétel a vád Sarkozy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]