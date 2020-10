Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","shortLead":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","id":"20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9fcf7b-8b31-4d92-8407-53ac22e47563","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","timestamp":"2020. október. 17. 10:40","title":"Autós blokádra készül Szél és Hadházy október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik helyett a streamingszolgáltatásán mutatja be.","shortLead":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik...","id":"20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c00f7f-133d-4be8-9a37-8114fd29e868","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","timestamp":"2020. október. 16. 18:16","title":"A Pixar felvillantja, milyennek látják az életet az élet előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők speciális orvosi központot alakítanak ki az olimpiai faluban.","shortLead":"A szervezők speciális orvosi központot alakítanak ki az olimpiai faluban.","id":"20201018_Tokio_2020_Az_olimpiai_faluban_is_tudjak_majd_kezelni_a_koronavirussal_fertozotteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e6f426-a65e-467e-b220-31d5fcf71927","keywords":null,"link":"/sport/20201018_Tokio_2020_Az_olimpiai_faluban_is_tudjak_majd_kezelni_a_koronavirussal_fertozotteket","timestamp":"2020. október. 18. 11:18","title":"Tokió 2020: Az olimpiai faluban is tudják majd kezelni a koronavírussal fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","shortLead":"A téma decemberben kerül újra elő a téma.","id":"20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b02af6-21cd-4b10-8292-80423f91dfe0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Sulyos_karokat_okozhat_az_EUs_klimadontes_elhalasztasa","timestamp":"2020. október. 17. 21:08","title":"Súlyos károkat okozhat az EU-s klímadöntés elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","shortLead":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","id":"20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f085f-ce3a-4614-a269-eb5ff5a3d802","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","timestamp":"2020. október. 18. 09:02","title":"Még az F1-es csapattárs Giovinazzit is megviselte, amikor Raikkönnen elvitte egy körre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen kívül kötelezővé tennék a karanténapplikáció telepítését mindenkinek, akinek van okostelefonja, egy új törvényjavaslat értelmében.","shortLead":"Ezen kívül kötelezővé tennék a karanténapplikáció telepítését mindenkinek, akinek van okostelefonja, egy új...","id":"20201016_koronavirus_torvenymodositas_karantenszabalyok_birsag_karantenapplikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecfb229-1e28-48a2-8e30-e78bf1d81741","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_koronavirus_torvenymodositas_karantenszabalyok_birsag_karantenapplikacio","timestamp":"2020. október. 16. 21:14","title":"Szigorítanak a karanténszabályokon: többszörösére emelnék a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Európai Bizottság végét venné a gyorshajtásnak: egy új rendelet értelmében az új autókba kötelező lesz egy intelligens sebességszabályozó asszisztenst beépíteni.","shortLead":"Az Európai Bizottság végét venné a gyorshajtásnak: egy új rendelet értelmében az új autókba kötelező lesz...","id":"20201018_Tul_gyorsan_hajt_2022tol_akar_a_gazt_is_elveheti_az_uj_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5a44b0-0224-405e-af31-2986538b132b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Tul_gyorsan_hajt_2022tol_akar_a_gazt_is_elveheti_az_uj_autoja","timestamp":"2020. október. 18. 09:48","title":"Túl gyorsan hajt? 2022-től akár a gázt is elveheti az új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767b9479-912f-4950-9467-ccdf735b39f9","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Nincs más autó idén, amelyet akkora elvárások vennének körül, mint a régóta várt első elektromos német tömegautót a Volkswagen ID.3-at. Az autóbirodalom legfontosabb válaszát, hogyan is képzelik el a következő évtizedek Golfját. Kipróbáltuk mi is. ","shortLead":"Nincs más autó idén, amelyet akkora elvárások vennének körül, mint a régóta várt első elektromos német tömegautót...","id":"20201015_Volkswagen_ID3__kiprobaltuk_a_legjobban_vart_elektromos_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767b9479-912f-4950-9467-ccdf735b39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3dc135-63cc-4f44-8192-ad5ee18142ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Volkswagen_ID3__kiprobaltuk_a_legjobban_vart_elektromos_autot","timestamp":"2020. október. 17. 07:55","title":"Volkswagen ID.3 – kipróbáltuk a legjobban várt elektromos autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]