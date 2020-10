Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére állítaná az angol futballbajnokságokat. A Premier League visszadobta elsőre, de könnyen lehet, hogy ez az átalakulást érintő viták kezdetét, nem a végét jelenti.","shortLead":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére...","id":"20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8860a7f6-8365-4dcb-84c4-03ac6ff8d1d7","keywords":null,"link":"/sport/20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","timestamp":"2020. október. 17. 14:00","title":"Hatalomrablás vagy pénzügyi fair play? Átalakítanák a topklubok a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc951aa-72d1-4e23-9523-2eb36a801430","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy rendőrautó útját filmezték le, amely szirénázva próbál eljutni minél hamarabb egy vészhelyzethez.","shortLead":"Egy rendőrautó útját filmezték le, amely szirénázva próbál eljutni minél hamarabb egy vészhelyzethez.","id":"20201017_Video_szirenazo_rendorautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fc951aa-72d1-4e23-9523-2eb36a801430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd6b52-e438-47dc-bd02-fc0d9facd231","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Video_szirenazo_rendorautot","timestamp":"2020. október. 17. 12:10","title":"Szirénázó rendőrautóval szemléltették, mennyire nem megy időnként az elsőbbségadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt arról is, hogy a járvány idején nem szeretnénk a templomokat bezárni.","shortLead":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott...","id":"20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e036a1-8703-4a79-939b-69a3c47d5c78","keywords":null,"link":"/elet/20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","timestamp":"2020. október. 17. 09:00","title":"Veres András: A lombikprogramot teljesen ki kellene iktatni a gyakorlatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 0 fokot fogja súrolni a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet.","shortLead":"A 0 fokot fogja súrolni a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet.","id":"20201017_Borus_nappalok_hideg_ejszakak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8020ea28-51a8-42a8-8266-d13639091f06","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Borus_nappalok_hideg_ejszakak","timestamp":"2020. október. 17. 13:56","title":"Borús nappalok, hideg éjszakák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártállami cenzúra még azt is elhallgatja, hogy a DK pert nyert a cenzúra ellen – írta közleményében a Demokratikus Koalíció. ","shortLead":"A pártállami cenzúra még azt is elhallgatja, hogy a DK pert nyert a cenzúra ellen – írta közleményében a Demokratikus...","id":"20201017_Kovetkezetes_hirugynokseg__az_MTI_nem_adta_ki_azt_a_kozlemenyt_amelyben_a_DK_az_MTI_elleni_pergyozelemrol_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6630981a-3a20-4862-95b6-3e7f8b41442f","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Kovetkezetes_hirugynokseg__az_MTI_nem_adta_ki_azt_a_kozlemenyt_amelyben_a_DK_az_MTI_elleni_pergyozelemrol_irt","timestamp":"2020. október. 17. 15:39","title":"Az MTI nem adta ki azt a közleményt, amelyben a DK az MTI elleni pergyőzelemről írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már fizetünk valamiért, nem árt, ha előtte kipróbálhatjuk. Sokáig ezt az elvet vallotta a Netflix is, azonban elsőként az amerikai piacon már megszüntették ezt a lehetőséget.","shortLead":"Ha már fizetünk valamiért, nem árt, ha előtte kipróbálhatjuk. Sokáig ezt az elvet vallotta a Netflix is, azonban...","id":"20201017_netflix_ingyenes_probaidoszak_nincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242248f2-fbcd-466c-8da3-509d95284600","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_netflix_ingyenes_probaidoszak_nincs","timestamp":"2020. október. 17. 12:03","title":"Vége az ingyenes Netflixnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája: a Szovjetunió elveszítette a hidegháborút, így Kelet-Közép-Európában át kellett adnia a helyét a Nyugatnak. A történet hazai alakítói ugyanakkor nem úgy látták, hogy a Nyugat túlzottan igyekezett volna Magyarországot és szomszédait a keblére ölelni. Eközben Magyarországon is voltak, akik a semlegességet az atlantista opciónál vonzóbbnak tartották. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának negyedik részében a világpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája...","id":"20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87ee48f-363a-4640-bd85-dde7fb4063ec","keywords":null,"link":"/360/20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","timestamp":"2020. október. 18. 11:00","title":"Keleti zászló, nyugati szél – Drótvágó sorozat, 4. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.","shortLead":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit...","id":"20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a0a44-35db-407d-b773-96a2d6445f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","timestamp":"2020. október. 18. 17:19","title":"Az autópiac Netflixe akar lenni a Lynk & Co","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]