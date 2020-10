Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"A Kínából visszatelepülő európai cégekért Magyarországgal is versenyez Törökország, amely az EU-val szemben, illetve a közel-keleti és észak-afrikai térségben is érezteti az erejét – mondta a HVG-nek Szinan Ülgen török politikai elemző." 2020. október. 18. 13:30 "Török elemző: Ankara akarata érvényesül"

"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","shortLead":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. "Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét." 2020. október. 18. 11:09 "Medve járőrözött Miskolcon (videóval)"

"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak. Az egyetemfoglaló diákoknak írt leveleket és szolidaritási nyilatkozatokat a szakma nagyjai olvasták fel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete előtt. Az egyetemfoglaló diákoknak írt leveleket és szolidaritási nyilatkozatokat a szakma nagyjai olvasták fel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete előtt." 2020. október. 19. 08:05 "Alföldi Róbert, Hernádi Judit és Mácsai Pál is támogatta az SZFE-t az ITM előtt"

"Valósággal rajzanak a cápák Dél-Kalifornia vizeiben, eddig 38 példányt sikerült beazonosítani." "Még sohasem láttak ennyi cápát Kalifornia partjainál" 2020. október. 18. 18:50

"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani a tudományba vetett bizalmat és el akarja érni, hogy a tudósokat újra partnernek tekintse a politika: \"Egy év elég lesz rá\" – bizakodik. M. Kiss Csabának beszél arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani a kormánynak, s melyek Palkovics László innovációs miniszter \"kedvenc területei\".","shortLead":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani a tudományba vetett bizalmat és el akarja érni, hogy a tudósokat újra partnernek tekintse a politika: \"Egy év elég lesz rá\" – bizakodik. M. Kiss Csabának beszél arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani a kormánynak, s melyek Palkovics László innovációs miniszter \"kedvenc területei\"." 2020. október. 19. 11:00 "\"A politika élhet megrendelésekkel\" – Freund Tamás a HVG Teraszon"

"A cég és az önkormányzat közt jogi csetepaté is kitört." 2020. október. 19. 12:00 "Fideszes belvillongás Siklóson: kirúgták a várfürdő üzemeltetőjét"

"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan módszert is élesben alkalmaznak, amivel a hatóságok növelhetik a szűrési kapacitást. Ehhez nemcsak új fejlesztésű PCR-teszteket, hanem olyan antigén alapú gyorsteszteket is használnak majd, melyek nem megfelelő alkalmazása veszélyeket is rejthet magában.

Ehhez nemcsak új fejlesztésű PCR-teszteket, hanem olyan antigén alapú gyorsteszteket is használnak majd, melyek nem megfelelő alkalmazása veszélyeket is rejthet magában." 2020. október. 19. 11:23 "Míg a PCR-tesztekről megy a vita, fontos változások kezdődtek a magyarországi koronavírus-szűrésben"

"Egy orvosegyetemi neuropszichológia írásbeli vizsgán már átmegy a pécsi orvostudományi kar (PTE ÁOK) és az IBM által közösen fejlesztett, mesterséges intelligencia által működtetett chatbot. Star Trekbe illő virtuális orvos egyelőre még nem lesz a fejlesztésből, ám a bonyolult műtéti eljárások során az orvost segítő, vagy a laikusok számára pontos és érthető egészségügyi tanácsokat adó asszisztens már lehet." 2020. október. 19. 17:00 "Válaszol a betegek kérdéseire, sőt már egy orvosegyetemi vizsgán is átment a pécsi egyetem új chatbotja"