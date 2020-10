Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia elnök állítólag Kadhafival bűnözött együtt.","shortLead":"A volt francia elnök állítólag Kadhafival bűnözött együtt.","id":"20201016_Bunszovetkezetben_valo_reszvetel_a_vad_Sarkozy_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283f3de9-e16e-41a0-b82b-f6650f70f345","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_Bunszovetkezetben_valo_reszvetel_a_vad_Sarkozy_ellen","timestamp":"2020. október. 16. 16:48","title":"Bűnszövetkezetben való részvétel a vád Sarkozy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Brexit, koronavírus-járvány, klímapolitika, nemzetközi konfliktusok és nemzetközi kapcsolatok – ezekről volt szó Brüsszelben, de egyik ügyben sem született semmilyen visszavonhatatlan döntést.","shortLead":"Brexit, koronavírus-járvány, klímapolitika, nemzetközi konfliktusok és nemzetközi kapcsolatok – ezekről volt szó...","id":"20201016_EUcsucs_afrikai_kihivasok_brexit_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f0f986-93eb-4b80-8c7d-12452f4ac3b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_EUcsucs_afrikai_kihivasok_brexit_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 16:00","title":"EU-csúcs: Macron is hajlik már a kompromisszumra a jogállamiság ügyében, csak legyen költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett átalakítása a kultúrharc része, írja szerzőnk. Másfelől illeszkedik az egyébként központosításban utazó NER azon gyakorlatába is, hogy mindent ki kell játszani a haveroknak – kinek-kinek \"érdeklődése\" szerint. Mindemellett az SZFE-ügy sok szempontból egyedülálló történet. Vélemény. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett átalakítása a kultúrharc része, írja szerzőnk. Másfelől illeszkedik...","id":"20201016_Horn_Gabor_Az_SZFE_ellenallasa_joval_tulmutat_a_Vas_utcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3181e8-2363-441f-af02-9f3c6287a231","keywords":null,"link":"/360/20201016_Horn_Gabor_Az_SZFE_ellenallasa_joval_tulmutat_a_Vas_utcan","timestamp":"2020. október. 16. 12:00","title":"Horn Gábor: Az SZFE ellenállása jóval túlmutat a Vas utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","shortLead":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","id":"20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f339b4-32f6-4d5c-8d00-5b117dbf4584","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","timestamp":"2020. október. 17. 11:08","title":"Újabb településeket zárt el az árvíz Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint 20 évig letette a fényképezőgépet, de a tavalyi életmű-kiállítására már 50 új fotót is készített. Portréinterjú Keleti Évával.","shortLead":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint...","id":"202040_keleti_eva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef445a24-1ea2-4714-a898-b5aeb6a58eaa","keywords":null,"link":"/360/202040_keleti_eva","timestamp":"2020. október. 17. 13:30","title":"Keleti Éva: \"A fotó nem hazudik, nem írható át, mint a történelemkönyvek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6cfef6-61d3-48aa-bbc3-7e9f51ea40c4","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Nem a Hupikék törpikék legújabb epizódjában tűnt fel a tekintélyes méreteket öltő Törpilla, hanem a martonvásári Országos Óriástök Mérő Versenyen a Brunszvik kastély parkjában.","shortLead":"Nem a Hupikék törpikék legújabb epizódjában tűnt fel a tekintélyes méreteket öltő Törpilla, hanem a martonvásári...","id":"20201016_Torpilla_alaposan_meghizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6cfef6-61d3-48aa-bbc3-7e9f51ea40c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381872cd-b8ed-4129-9f88-d9e21e76f815","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Torpilla_alaposan_meghizott","timestamp":"2020. október. 16. 09:18","title":"Törpilla alaposan meghízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező közleményben tiltakozik azért, hogy a filmjét felhasználják a Színház- és Filmművészeti Egyetem megszállására.","shortLead":"A rendező közleményben tiltakozik azért, hogy a filmjét felhasználják a Színház- és Filmművészeti Egyetem megszállására.","id":"20201017_Tarr_Bela_alaposan_kiosztotta_Novak_Emilt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3952506-5fd7-49e6-98be-535b8c24d067","keywords":null,"link":"/kultura/20201017_Tarr_Bela_alaposan_kiosztotta_Novak_Emilt","timestamp":"2020. október. 17. 10:07","title":"Tarr Béla alaposan kiosztotta Novák Emilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da7c181-826a-4046-a56c-2185289b6eb1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Fehéroroszország, Örményország és Kirgizisztán – sorra zuhannak válságba Oroszország legközelebbi szövetségesei, és Moszkva képtelen rendet tenni a térségben. A volt szovjet tagköztársaságokat megrémítette, ahogyan Oroszország magához csatolta az Ukrajnához tartozó Krímet.","shortLead":"Fehéroroszország, Örményország és Kirgizisztán – sorra zuhannak válságba Oroszország legközelebbi szövetségesei, és...","id":"202042__oroszorszag_es_aposztszovjet_terseg__kozelkulfold__egopolitikai_katasztrofa__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da7c181-826a-4046-a56c-2185289b6eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a6f1d1-e887-40c6-b6d8-67edcd5b4b7c","keywords":null,"link":"/360/202042__oroszorszag_es_aposztszovjet_terseg__kozelkulfold__egopolitikai_katasztrofa__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2020. október. 17. 11:00","title":"Szétesőben az orosz elnök régóta dédelgetett birodalmi álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]