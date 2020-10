Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez lesz a Huawei harmadik beruházása Magyarországon. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát.","shortLead":"Ez lesz a Huawei harmadik beruházása Magyarországon. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát.","id":"20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a1359-b3e5-442e-b48f-031ea89eea2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","timestamp":"2020. október. 20. 11:45","title":"A Huawei kutatási-fejlesztési központot nyit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","shortLead":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","id":"20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc2b49-a26a-46ab-9d95-38255fe13ef6","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","timestamp":"2020. október. 19. 15:18","title":"Felvásárolta az állam az egyik influenzaoltás teljes készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország a középmezőnyben van, és figyelmeztetett: mindnyájunk felelőssége a közös védekezés. Kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy Szlávik János közlése szerint a lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek 50 százalékát levehetik a gépről, és „ad absurdum” akár meg is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország...","id":"20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841c8c9-f6fe-423f-9fc0-2b1e0af5f7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 19. 13:26","title":"Müller Cecília: A Szent László kórházban a lélegeztetettek 50 százaléka lekerül a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","shortLead":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","id":"20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51339931-c9dd-43f8-b29d-eeb0ab1b8e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 09:15","title":"Koronavírus: 38 beteg meghalt, 989 ember megfertőződött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","shortLead":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","id":"20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7956c32-cc0e-4423-8ab4-523b0c9454a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 20. 07:06","title":"A hitelmoratórium meghosszabbításáról is ma szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is szabálytalankodott, egy másik autós lefotózta a rendszámát.","shortLead":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is...","id":"20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560acab1-2ccd-4909-b31b-65901c91e2dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 14:26","title":"Váratlan segítséggel kaptak el egy cserbenhagyó autóst a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási taktika volt a benyújtása is.","shortLead":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási...","id":"20201019_Bloomberg_brexit_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42c6c60-22b5-42de-90a8-3ec5e190edab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Bloomberg_brexit_johnson","timestamp":"2020. október. 19. 11:31","title":"Bloomberg: A brit kormány kész feladni a Brexit-megállapodást sértő törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként ültettek be indukált pluripotens őssejtekből (iPS) származó látósejteket pigmentáris retinadegenerációban szenvedő páciens szemébe egy japán kórházban.","shortLead":"A világon elsőként ültettek be indukált pluripotens őssejtekből (iPS) származó látósejteket pigmentáris...","id":"20201019_retinadegeneracio_ips_sejtekbol_szarmazo_latosejtek_beultetese_mutet_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0515ea-b904-4096-8223-c93de2114249","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_retinadegeneracio_ips_sejtekbol_szarmazo_latosejtek_beultetese_mutet_japan","timestamp":"2020. október. 19. 05:33","title":"Világelső szemműtét Japánban: iPS-sejtekből származó látósejteket ültettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]