Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","shortLead":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","id":"20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ae35a5-4b3e-40c2-8a39-accd0653ac47","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:16","title":"Hadházy mentelmi ügye is téma lesz a parlament mai ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Azok a \"jó magyarok\", akik most ellenzik a román Trianon-törvényt, valójában egyetértenek azzal (és a törvényt megalkotókkal), hiszen ők maguk hasonló szellemben törvénykeznének fordított esetben. ","shortLead":"Azok a \"jó magyarok\", akik most ellenzik a román Trianon-törvényt, valójában egyetértenek azzal (és a törvényt...","id":"20200921_Revesz_Sandor_Vajon_ki_itelheti_el_a_romaniai_Trianontorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1171dbcb-ff6d-495b-91e9-e676d1b8d579","keywords":null,"link":"/360/20200921_Revesz_Sandor_Vajon_ki_itelheti_el_a_romaniai_Trianontorvenyt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Révész Sándor: Vajon ki ítélheti el a romániai Trianon-törvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863cb762-0a5d-4334-93a1-5048e4244848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanár és diák is van a fertőzöttek között, a felső tagozatoknál átállnak digitális oktatásra.","shortLead":"Tanár és diák is van a fertőzöttek között, a felső tagozatoknál átállnak digitális oktatásra.","id":"20200921_koronavirus_oroshaza_fertozes_felso_tagozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863cb762-0a5d-4334-93a1-5048e4244848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166a2498-f78f-44a6-aadd-429a8edbb48a","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_koronavirus_oroshaza_fertozes_felso_tagozat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:35","title":"Az egész felső tagozat nem léphet be egy orosházi iskolába koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi kereskedési platformon is elérhetőek határidős ügyletek, tőkeáttételes certifikátok, ezek azonban nagyon kockázatos eszközök. Ennél sokkal biztonságosabb megoldást kínálnak az árupiaci befektetési alapok.","shortLead":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi...","id":"20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6ac7d4-1185-484c-8050-a6b39f6e005d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:30","title":"Az év legjobb árupiaci befektetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","shortLead":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","id":"20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4084-e2bb-4fbb-bcb0-3546705cf102","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:15","title":"236 embert küldenek el a Budapest Airporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki egy titkos amerikai banki iratokon alapuló nemzetközi tényfeltáró projektből, amelynek magyar résztvevője a Direkt36 volt.","shortLead":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki...","id":"20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d9a4c1-4884-4ca8-ae85-e18b252717bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:32","title":"Direkt36: Hiába a nemzetközi nyomozás, magyar bankja mögött bújt el egy gyanús offshore cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár a koronavírus-járvány miatt volt olyan rendezvény, ami ezúttal csak önmaga árnyéka lehetett. A közönség viszont mindenhol fegyelmezetten betartotta a járványügyi előírásokat.","shortLead":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár...","id":"20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74a956e-895e-46fe-aca1-133b0591f63b","keywords":null,"link":"/360/20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: \"Járványfesztiválok\" a kultúrára éhezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","shortLead":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","id":"20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005b23a5-bf9b-4ca0-b7ac-00d250445013","keywords":null,"link":"/zhvg/20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:24","title":"Meghallgatta a Lego a gyerekek kérését: száműzi a műanyag csomagolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]