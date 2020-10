Az évek óta megszokott Samsung-ütemezés ellenére úgy hírlik, hogy a dél-koreai gyártó előre hozza jövő évi első csúcstelefon-családjának bemutatását. A 9to5Google két forrásból is úgy értesült, hogy a szokásos februári dátum helyett 2021-ben már január elején megérkezhet a Galaxy S21-család, ami elég nagy meglepetés, egyrészt a koronavírus-járvány miatt (ami inkább késlekedéseket okoz a gyártóknál), másrészt a már említett menetrend-felborulás miatt.

Nehéz megmondani, mi állhat a döntés hátterében, már amennyiben valóban igazak a fenti értesülések. Talán meg akarja előzni a Samsung a vetélytársakat, de az is elképzelhető, hogy a jövő évben a szokottnál több modellt mutatna be – a gyártó előéletét ismerve: akár egészen újtípusú összehajtható telefonokat is –, így érdemesnek látja ezeknek is helyet szorítani a naptárában. Vannak, akik szerint az is az okok között szerepelhet, hogy a Galaxy S20 nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket (elsősorban a globális egészségügyi válság miatt), és ezért is siet a Samsung, hogy minél hamarabb piacra küldje az utódot, és megőrizze piaci részesedését.

Arra azért a források is felhívják a figyelmet, hogy a mostani értesüléseket érdemes némi szkepticizmussal kezelni, miután a Samsung igencsak szűkszavú maradt a közelgő Galaxy S okostelefon részleteivel kapcsolatban. Annyit azért sejthetünk, hogy az új modellekbe jobb akkumulátor, 5G és persze a Qualcomm új, nagyteljesítményű lapkakészlete kerül, amit a tervek szerint december elején mutatnak majd be. Az is valószínűnek tűnik, hogy a Samsung „nem felejti majd ki” a töltőblokkot a telefon dobozából (mint ahogyan azt az Apple tette az iPhone-oknál). Viszont az kétséges, hogy a korábban már megszellőztetett, kijelző alá beépített szelfikamera bekerülne ezekbe a telefonokba.

