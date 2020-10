Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tiltakoztak.","shortLead":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen...","id":"20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b6ca5-582c-4963-a7b8-bd80b5009baf","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","timestamp":"2020. október. 18. 17:30","title":"Szurkolók tüntettek Prágában a meccsek betiltása ellen, vízágyúzás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017f437-9010-44e1-9a6a-1de3f64bc298","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Ismét napirendre került Voltaire életművének átértékelése, miután az eddig is ismert antiszemita és kirekesztő írásai mellett most megtámadták azért is, mert a felvilágosodás filozófusa nemcsak támogatta annak idején a rabszolga-kereskedelmet, hanem még anyagi hasznot is húzott belőle.","shortLead":"Ismét napirendre került Voltaire életművének átértékelése, miután az eddig is ismert antiszemita és kirekesztő írásai...","id":"202042__voltaire_atertekelese__kereskedo_filozofus__meztelen_szobor__megall_azesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2017f437-9010-44e1-9a6a-1de3f64bc298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf7f36f-d5fb-499f-bc2d-d4c27cccaf1a","keywords":null,"link":"/360/202042__voltaire_atertekelese__kereskedo_filozofus__meztelen_szobor__megall_azesz","timestamp":"2020. október. 18. 16:00","title":"Rasszista nézetei miatt Voltaire-t ma már be sem engednék a párizsi szalonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn egy gyümölcsszedő férfira ráijesztett a lyukói medve. A város rendészei keresik az állatot, a lovas polgárőröket végül nem vetik be.","shortLead":"Hétfőn egy gyümölcsszedő férfira ráijesztett a lyukói medve. A város rendészei keresik az állatot, a lovas polgárőröket...","id":"20201019_miskolc_medve_lyukovolgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23016602-e013-4ba8-8ef3-3ef302d1ea20","keywords":null,"link":"/elet/20201019_miskolc_medve_lyukovolgy","timestamp":"2020. október. 19. 21:41","title":"Egy játszótéren is látták a miskolci medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","shortLead":"A szakértő szerint a tavaly szeptember óta működő rendszer elbizonytalanította a szülőket.","id":"20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67790bd-5580-4af1-9e44-7f609bf915ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82f2ce-7056-47cc-a6c3-79f22b811fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_magantanulo_egyeni_tanrend_munkarend_oktatas_iskolaigazgato","timestamp":"2020. október. 19. 07:14","title":"A kormány szigorítása után majdnem a felére csökkent a magántanulók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","shortLead":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","id":"20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d6ef8a-9e31-4031-91ee-155692470c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","timestamp":"2020. október. 20. 13:43","title":"Már 1600-an pályáztak sikeresen elektromos járműre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál elképzelte, milyen motivációs idézeteket készíthetnénk az egykori gazdasági miniszter ötletei alapján. ","shortLead":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál...","id":"20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21ecbc-3f4e-499c-85d9-98880f916fe6","keywords":null,"link":"/360/20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","timestamp":"2020. október. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Matolcsy eltalálta, hogy mekkora növekedés lesz, csak az előjelét nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e a mesterséges intelligenciát. A válaszok nemcsak országonként, szakmánként is jellemző különbségeket mutattak.","shortLead":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e...","id":"20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec1b39-e47f-4cbe-bb32-238e04417ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","timestamp":"2020. október. 19. 10:33","title":"No és a magyarok mennyire félnek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6812cb-f516-40e7-84cc-2ad7813ca608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajzia egyik vasúti társasága a Facebook-oldalán tett közzé néhány képet a vonatokon dolgozó biztonsági embereiről.","shortLead":"Malajzia egyik vasúti társasága a Facebook-oldalán tett közzé néhány képet a vonatokon dolgozó biztonsági embereiről.","id":"20201019_koronavirus_jarvany_sisak_testhomerseklet_ktmb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6812cb-f516-40e7-84cc-2ad7813ca608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068aa7b1-c479-4220-bfe1-f09b5a44c53a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_sisak_testhomerseklet_ktmb","timestamp":"2020. október. 19. 07:03","title":"Robotzsarut csináltak a maláj vasúti dolgozókból, sisakkal nézik az utasok testhőmérsékletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]