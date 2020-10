Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal érveltek, inkább a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyére koncentrálnak most.","shortLead":"Azzal érveltek, inkább a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyére koncentrálnak most.","id":"20201020_oktober_23_ellenzek_tuntetes_teveszekhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf088a0-dcbf-468e-b11c-d776231d840e","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_oktober_23_ellenzek_tuntetes_teveszekhaz","timestamp":"2020. október. 20. 16:25","title":"Egyik ellenzéki párt sem tart Hadházyékkal október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését, a párt már arról adott ki közleményt, hogy a járványügyi kockázat miatt mégsem akar népszavazást.","shortLead":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését...","id":"20201019_dk_nepszavazas_nvb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c172c-2661-465c-b4ed-9e69530e5973","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_dk_nepszavazas_nvb","timestamp":"2020. október. 19. 18:22","title":"Kihátrált a DK a népszavazási kezdeményezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo 1959-ben bevezetett találmánya a hárompontos biztonsági öv, amelyet a média, az emberek szkeptikusan, kételkedve, dühösen fogadtak anno.\r

","shortLead":"A Volvo 1959-ben bevezetett találmánya a hárompontos biztonsági öv, amelyet a média, az emberek szkeptikusan...","id":"20201020_Az_emberi_jogok_elleni_bun__igy_indult_a_biztonsagi_ov_karrierje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35db2cc-3f30-491a-a917-6d71cb7b8738","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Az_emberi_jogok_elleni_bun__igy_indult_a_biztonsagi_ov_karrierje","timestamp":"2020. október. 20. 10:18","title":"„Az emberi jogok elleni bűntett” – így indult a biztonsági öv karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid elleni \"varázsszer\", őrizetben a lefejezett francia tanár iskolájának négy diákja és egy volt terrorista is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid...","id":"20201020_radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2a4f86-1fca-4296-9a28-dc70f815123f","keywords":null,"link":"/360/20201020_radar360","timestamp":"2020. október. 20. 08:00","title":"Radar360: Az orvosi kamara a kormánnyal, a Fradi Messiékkel meccsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e651ee2-8421-4c94-8bbd-eb6476a19424","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 05:20","title":"Írország visszahozza a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","shortLead":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","id":"20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1231887d-12b6-4307-9406-78642efa03ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","timestamp":"2020. október. 20. 12:35","title":"Puskával lőtte ki egy kutya szemét egy füzesabonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verekedés követte a rövid szóváltást Borsodban. ","shortLead":"Verekedés követte a rövid szóváltást Borsodban. ","id":"20201021_verekedes_szerencsi_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4575da1e-1070-4162-96d9-e1e831dcb294","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_verekedes_szerencsi_ugyeszseg","timestamp":"2020. október. 21. 10:35","title":"Megverte sógorát, mert az azt terjesztette, hogy megverte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]