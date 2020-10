Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","shortLead":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","id":"20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c58f1e8-4fbf-487b-b60a-0e60ca659893","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","timestamp":"2020. október. 21. 14:52","title":"Egy első világháborús osztrák–magyar katona maradványaira találtak rá Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","shortLead":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","id":"20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75726615-5a69-4815-93f4-80cc4329f032","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","timestamp":"2020. október. 21. 20:43","title":"Két éve gyakornok volt, most genfi konzul lett egy KDNP-s képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is szabálytalankodott. Akár 12 évet is kaphatnak.","shortLead":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is...","id":"20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3505ec0-80fb-48ab-8c57-3728dbcafa77","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","timestamp":"2020. október. 21. 12:44","title":"Zsebre dolgozhatott két rendőr az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken többek között a Műegyetem rakpart és a Rákóczi út egy-egy szakaszára sem hajthatnak be autók.","shortLead":"Pénteken többek között a Műegyetem rakpart és a Rákóczi út egy-egy szakaszára sem hajthatnak be autók.","id":"20201022_BKK_Blaha_Lujza_ter_Astoria_oktober_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2192740-1d5d-4518-87ba-58af7898ff58","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_BKK_Blaha_Lujza_ter_Astoria_oktober_23","timestamp":"2020. október. 22. 19:11","title":"Pénteken felbolydul Budapest közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","shortLead":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","id":"20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca242c70-dd49-4807-81e1-9e6f3efceaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","timestamp":"2020. október. 21. 09:58","title":"A kormány nem szeretné, ha az ellenzéki I. kerület beleszólna a helyi építkezésekbe, ezért új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni a 2020-as Média Építészeti Díj közönségszavazásán. A rangos elismerésért családi házak, buszpályaudvar és településközpont is versenyben van.","shortLead":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni...","id":"20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad072e2-f3c5-495a-b506-b8d86d937ea1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","timestamp":"2020. október. 22. 20:38","title":"Vakolatlan nyaraló, minimalista családi ház és színes buszpályaudvar - mától szavazhat az év legjobb hazai épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d261db1-5039-4a52-a7df-6f272e4ff571","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Budapest vezetése nagyszabású projektbe fogott, hogy a háborúkban megerőszakolt nőkről méltó módon megemlékezhessünk. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Pető Andrea történészt, a CEU kutatóját arról, hogy miért kötelező velejárója a háborúknak a nemi erőszak, és miért követték el azt tömegével a második világháború alatt a szovjetek.

","shortLead":"Budapest vezetése nagyszabású projektbe fogott, hogy a háborúkban megerőszakolt nőkről méltó módon megemlékezhessünk...","id":"20201021_Peto_Andrea_nok_eroszak_haboru_emlekmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d261db1-5039-4a52-a7df-6f272e4ff571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7e3662-50b1-46a5-b3fe-89157f5c3e6c","keywords":null,"link":"/360/20201021_Peto_Andrea_nok_eroszak_haboru_emlekmu","timestamp":"2020. október. 21. 13:00","title":"Pető Andrea: Az erőszaktevő katona nem pusztán erőszakoló, hanem a militarista kultúra része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]