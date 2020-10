Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b689bd03-b580-4a5c-b0d5-f82ec0371b44","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk negyedik részében a brazilok saudade életfelfogását mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201021_Boldogsagatlasz_4_resz_Mit_tanulhatunk_a_braziloktol_saudade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b689bd03-b580-4a5c-b0d5-f82ec0371b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a3fa0-8990-4d3f-9914-4ca5aae38215","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201021_Boldogsagatlasz_4_resz_Mit_tanulhatunk_a_braziloktol_saudade","timestamp":"2020. október. 21. 19:15","title":"Boldogságatlasz 4. rész: Mit tanulhatunk a braziloktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","shortLead":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","id":"20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47284545-e822-4ae9-8d7a-c717f88aad15","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 17:34","title":"Olaszországban erősen megugrott a fertőzöttek száma, de a teszteléseké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy választási gyűlésen azzal dicsekedett, hogy csak egy telefonhívásába kerülne, és dollármilliókat utalna neki az ExxonMobil.","shortLead":"Egy választási gyűlésen azzal dicsekedett, hogy csak egy telefonhívásába kerülne, és dollármilliókat utalna neki...","id":"20201020_donald_trump_joe_biden_exxon_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315cb96-96fe-412d-adb8-bae20833f21d","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_donald_trump_joe_biden_exxon_mobil","timestamp":"2020. október. 20. 12:05","title":"Rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a világ egyik legnagyobb energiacégét Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát, amit három év alatti gyermekeknek is lehet adni. ","shortLead":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát...","id":"20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3d9842-62d3-457d-8bff-3d983d4b5b18","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","timestamp":"2020. október. 21. 12:22","title":"Egyelőre nem érkezett meg a három év alatti gyerekek oltása a háziorvosokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9980939-7745-496b-828f-17d2356aa7fd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201021_Marabu_Feknyuz_Mi_az_a_kozteve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9980939-7745-496b-828f-17d2356aa7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304690e2-cde3-470d-b206-ffd3ac13e892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Marabu_Feknyuz_Mi_az_a_kozteve","timestamp":"2020. október. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi az a köztévé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d116e166-3b7c-4a99-9021-8fbbbf0d8fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"Több száz dolgozóját elbocsátja a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede szükségesnek tartja a brüsszeli támogatások és a demokratikus normák betartásának összekapcsolását. ","shortLead":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede...","id":"20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e405ef21-e8ef-4017-b74a-ef69e1e66ed4","keywords":null,"link":"/360/20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","timestamp":"2020. október. 21. 07:31","title":"Felmérés: Az európaiak jogállamisági mechanizmust akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói olyan új antibiotikum-molekulákat fejlesztettek ki, amelyek az eddigi laboratóriumi vizsgálatok alapján hatásosak lehetnek az MRSA-fertőzéssel szemben.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói olyan új antibiotikum-molekulákat fejlesztettek ki, amelyek az eddigi...","id":"20201021_mrsa_szuperbakterium_fertozes_antibiotikum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4e3a68-b332-426b-8523-89d444a57651","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_mrsa_szuperbakterium_fertozes_antibiotikum","timestamp":"2020. október. 21. 16:03","title":"Az egyik legveszélyesebb kórokozó ellen találhattak hatékony ellenszert szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]