[{"available":true,"c_guid":"188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","shortLead":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","id":"20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c28c97-07a5-45c3-b7ab-0180f8b91d47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2020. október. 23. 16:24","title":"Győr fideszes polgármestere nem mindennapi módon zárta az ‘56-os műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d459168e-89e9-4ea0-a8fe-624e606809a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","shortLead":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","id":"20201023_1956_orban_koszoruzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d459168e-89e9-4ea0-a8fe-624e606809a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a111519-4053-4290-9cda-97e6c21b3bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_orban_koszoruzas","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Dicsőség a legyőzötteknek: Wittner Mária is felbukkant Orbán Viktor ünnepi videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal parkolni.","shortLead":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal...","id":"20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8638cd-2b03-45af-8b99-2dfb1ab82efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","timestamp":"2020. október. 23. 10:35","title":"Így lehet zöld rendszámmal is könnyen parkolási bírságba futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben a koronavírus-járvány terjedése - állapítható meg a stratégiai kommunikációs törzs szombaton közzétett jelentéséből.","shortLead":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben...","id":"20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c7e57-f59e-490b-9aca-a66eed66722a","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","timestamp":"2020. október. 24. 15:32","title":"Koronavírus: „vörös forgatókönyv” Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió energiapazarló és 300 ezer komfort nélküli lakás van az országban.","shortLead":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió...","id":"202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc244f3-08fb-4007-9926-085b46c3690b","keywords":null,"link":"/360/202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Nem tud lemondani a kormány arról, hogy a gazdagabbakat támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","shortLead":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","id":"20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8fd172-f9d4-44b6-910f-bc02100d405e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","timestamp":"2020. október. 23. 15:55","title":"Rájöttek végre a kutatók, miért tudott ilyen gyorsan elterjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben két motoros halt meg.","shortLead":"A balesetben két motoros halt meg.","id":"20201023_motoros_baleset_dusnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953f706-2057-4b00-9cf4-2f81425e4515","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motoros_baleset_dusnok","timestamp":"2020. október. 23. 18:18","title":"Fotók jöttek a dusnoki motoros tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f013a4e3-baa4-4ccd-8d48-c564ca1bc8f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig a héten több mint 441 ezer koronavírusost találtak.","shortLead":"Eddig a héten több mint 441 ezer koronavírusost találtak.","id":"20201024_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f013a4e3-baa4-4ccd-8d48-c564ca1bc8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe179d5-b2d2-4564-bab6-7408e04f21e2","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 08:59","title":"24 óra alatt 83 ezer új fertőzöttet regisztráltak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]