Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27badbee-dc7d-4af5-8d3d-a0a10ef77bc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban komolyan felvetődött egy olyan terv, hogy korán beoltják azokat, akik télapóskodnak az ünnepek idején.","shortLead":"Az Egyesült Államokban komolyan felvetődött egy olyan terv, hogy korán beoltják azokat, akik télapóskodnak az ünnepek...","id":"20201026_De_ki_fogja_beoltani_a_Mikulast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27badbee-dc7d-4af5-8d3d-a0a10ef77bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e94b95-6bd0-4c34-bf53-e36beee3676d","keywords":null,"link":"/elet/20201026_De_ki_fogja_beoltani_a_Mikulast","timestamp":"2020. október. 26. 10:18","title":"De ki fogja beoltani a Mikulást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","shortLead":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","id":"20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7854ff-7ce2-421d-9ae1-28926a21e116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","timestamp":"2020. október. 25. 12:23","title":"Svájcban a gazdag családok gyerekeinek a fele szakmunkásképzőbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos alkalmazás látott napvilágot, azaz minden nyolcadik másodpercben megjelent egy új kártevő. Az elemzők szerint a túlságosan olcsó telefonok gyakran végül igen drágának bizonyulnak.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos...","id":"20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3661ac36-7106-44a8-94cb-2b3fc6a42cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","timestamp":"2020. október. 26. 12:03","title":"Ha túl gyorsan lemerül a telefonja, az nagyon rosszat is jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","id":"20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c68eb-171d-4fe7-ba09-056363a98be5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","timestamp":"2020. október. 25. 11:11","title":"Szijjártó már azért is bírálja Tuskot, mert nem segített lélegeztetőgépeket beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia külügyminisztérium most arra szólította fel a bojkottáló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel az alaptalan lépéssel.","shortLead":"A francia külügyminisztérium most arra szólította fel a bojkottáló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel az alaptalan...","id":"20201026_franciaorszag_arab_orszagok_mohamed_karikatura_lefejezett_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9004da-0f7a-40d4-a75b-444a08e2c382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_franciaorszag_arab_orszagok_mohamed_karikatura_lefejezett_tanar","timestamp":"2020. október. 26. 12:59","title":"A lefejezett franciatanár ügye miatt bojkottálják a francia termékeket az arab országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók a védekezésre.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók...","id":"20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbe2ea-205e-4f3c-92ef-98d95bca23c9","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 07:21","title":"Nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","shortLead":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","id":"20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6fa84f-9658-46ee-89ea-3bbdd2bd9ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","timestamp":"2020. október. 26. 18:45","title":"Kövér 4,4 millióra büntette Jakabot a krumplis akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]