Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725c3929-7d44-45e2-b812-b437291b5cee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Walter Wallace halála után a városban zavargások törtek ki, harminc rendőr megsérült. ","shortLead":"Walter Wallace halála után a városban zavargások törtek ki, harminc rendőr megsérült. ","id":"20201027_philadelphia_rendor_fekete_ferfi_kes_zavargasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725c3929-7d44-45e2-b812-b437291b5cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f7019d-1a5d-455a-9929-ed06457cc2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_philadelphia_rendor_fekete_ferfi_kes_zavargasok","timestamp":"2020. október. 27. 19:42","title":"Nem dobta el a kést, agyonlőttek egy fekete férfit a rendőrök Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában nem gondolt és nem gondol semmit, írja szerzőnk. Csak a kommunikációs gépezet zakatol, miközben a teljes magyar politikai osztály halálosan unja magát. Vélemény.","shortLead":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában...","id":"20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb8526-7290-4df5-8be9-0616a5162f1e","keywords":null,"link":"/360/20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","timestamp":"2020. október. 29. 13:00","title":"A magyar politikát kormányostul, ellenzékestül felzabálta az unalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság olyan videókat vizsgál, melyek egy étrendkiegészítő YouTube-csatornáján vannak fent, és amelyekben Gődény beszél. A GVH szerint az elhangzottak nem felelnek meg az élelmiszerekre vonatkozó szabályoknak.","shortLead":"A hatóság olyan videókat vizsgál, melyek egy étrendkiegészítő YouTube-csatornáján vannak fent, és amelyekben Gődény...","id":"20201029_ghv_vizsgalat_godeny_gyorgy_video_etrendkiegeszito_nutriversum_kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5594709-9bd7-45de-8949-33d3305f1387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_ghv_vizsgalat_godeny_gyorgy_video_etrendkiegeszito_nutriversum_kft","timestamp":"2020. október. 29. 10:30","title":"Szabálytalanságot gyanítanak, a GVH vizsgálatot indított Gődény videói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","shortLead":"Nem tartanak attól, hogy orvosok tömegesen hagynák el a pályát.","id":"20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0ff8f7-28f1-463a-a2f4-e104fb57c1f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_az_emmi_az_orvosi_kamara_felmereserol","timestamp":"2020. október. 28. 20:08","title":"Emmi: Az orvosok csak az ellenzék és a sajtó miatt bizonytalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","id":"20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57eae7f-0fad-455d-81b7-aebaf4fb0560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","timestamp":"2020. október. 28. 11:12","title":"A NAV-nál kell majd iparűzési adót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","shortLead":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","id":"20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce460983-407d-4bf2-8bcb-f3fa29c34c7b","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","timestamp":"2020. október. 28. 05:15","title":"Elkelt a Rubik-kocka, 15 milliárdért megvette egy kanadai játékgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások vannak.\r

\r

","shortLead":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások...","id":"20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a889f-2139-4c76-a7fb-efc953203dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","timestamp":"2020. október. 28. 07:55","title":"Amerikai nagykövet: A kétoldalú kapcsolatok nem is lehetnének jobbak, Trump mesés, fantasztikus, csodálatos elnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]